Davil jo je, dokler ni omedlela: Dobim lahko veliko boljšo od tebe! (FOTO)

Kot da Selmi Blair življenja ne bi dovolj otežila že multipla skleroza, simptome katere je začela opažati že pred dvema desetletjema, 2018. pa so ji to diagnozo potrdili tudi zdravniki, ima zdaj na grbi še nasilnega bivšega partnerja.

Konec februarja, malce po razpadu skoraj sedemletnega razmerja z Ronaldom Carlsonom, je temu bes zameglil presojo in nad bivšo se je spravil s pestmi. Zaradi družinskega nasilja je posredovala policija, igralko so z vidnimi modricami in sledmi prstov okoli vratu odpeljali v bolnišnico. Možje v modrem so proti Carlsonu vložili zahtevek za petdnevno prepoved približevanja, nato pa se je z enako prošnjo, a za nedoločeno obdobje, na sodnika obrnila še zvezdnica sama.

Vrniti je moral televizor

Ljubezni je bilo konec. A vseeno nista mogla kar takoj zakorakati v ločene smeri, po toliko skupnih letih sta morala urediti še povsem zemeljske plati razhoda. Zato se je Ronald tistega usodnega februarskega dne pojavil na Selminem pragu, vrniti ji je moral namreč televizor, drug drugemu pa sta morala izročiti tudi ključe njunih domov, ki sta si jih izmenjala v času ljubezni. To bi jima moralo vzeti vsega nekaj minutk, to je Selma tudi upala, saj je malce pred njegovim prihodom vzela zdravila za svojo bolezen, po katerih se vselej počuti šibko in nekoliko omotično.

Igralkin labradorec je nedavno opravil in uspešno končal tečaj za psa spremljevalca – vodnika. FOTO: Osebni Arhiv

A ker je Ronald pri njej še kar postopal, mu je brez okolišenja dejala, da se ne počuti dobro, da je torej čas odhoda, kar pa je očitno povzročilo, da se mu je pred očmi stemnilo.

»Ničesar ne zmoreš, nikogar ne moreš ljubiti, povsem neuporabna si, kripelj! Tega si prekleto ne zaslužim! Dobim lahko veliko boljšo od tebe!« je začel vpiti, njegov bes pa se je v istem hipu sprevrgel v telesno nasilje. Planil naj bi nadnjo, ko je, omotična, na pol ležala na kavču. Začel naj bi jo divje stresati in daviti, Selma pa je začela kričati na pomoč, upajoč, da jo bo gospodinja v zgornjem nadstropju slišala, in mu v samoobrambi prste zarinila v usta in v oči. V odgovor ji je razbesnjeni Ronald menda usta prekril z dlanjo, jo porinil globlje v kavč, tako grobo, da je za nekaj hipov izgubila zavest.

Skupaj sta bila skoraj sedem let. FOTO: R/x17online.com

A ko je v nekaj sekundah spet prišla k sebi, naj bi jo udaril, v spopadu sta padla s kavča, Blairova pa je z glavo priletela ob tla, da ji je iz nosa začela teči kri. Ob tem se je nasilnež očitno nekoliko predramil iz svojega transa in pobegnil, Selma pa je brž poklicala policijo.

Grožnje s smrtjo

Policisti niso videli le modric. Ko jih je vodila skozi potek dogodkov, ji je nos spet začel krvaveti in vnovič je izgubila zavest. Še isti dan so zaradi družinskega nasilja in napada s povzročenimi poškodbami aretirali zvezdničinega bivšega ljubimca ter mu odredili petdnevno prepoved približevanja. Obenem pa so policisti igralki položili na srce, naj še pred iztekom teh petih dni tudi sama vloži zahtevek za trajnejšo prepoved približevanja. Morda tudi, ker jim je zaupala svoje strahove še hujšega nasilja, saj naj bi ji med napadom grozil s smrtjo, doma pa naj bi imel tudi neregistrirano pištolo.

Povsem neuporabna si! Kripelj! Dobim lahko veliko boljšo od tebe!

Sodnik je odobril zahtevek prepovedi približevanja, v odgovor – in 15 dni po napadu – pa je svojega vložil tudi Carlson, a mu je sodnik tega zavrnil. Carlson je zavrnil vse obtožbe nasilja in dejal, da je bila Selma tista, ki je napadla njega. V njegovi različici naj bi igralka pobesnela, ker je zavrnil njeno prošnjo, naj pri njej, ko ji je vrnil televizijo in ključe, še malce posedi.

V tistem naj bi mu zabrusila, da je njegova hči, ki se mu je rodila v prejšnjem razmerju, navadna zguba, nato pa naj bi ga boksnila v oko in ga popraskala po obrazu. Sam je v odgovor ni ranil, zgolj branil se je. Njen krvaveči nos pa je pripisal obstoječim dolgoletnim zdravstvenim težavam. Na njegovo smolo tej različici niso verjeli ne policisti ne sodnik.