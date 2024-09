Dan pred Borovim pogrebom je prišlo pomembno obvestilo

Na uradni spletni strani skupine Ribja čorba je objavljeno uradno obvestilo in protokol, pomemben za vse, ki se bodo jutri poklonili Bori Đorđeviću. Na uradni strani zasedbe na Instagramu in Facebooku so občudovalce Borovega dela in njegove prijatelje obvestili o protokolu na dan pogreba.

»Dragi prijatelji, v soboto 07.09 bo komemoracija Borisavu Bori Đorđeviću v Kulturnem centru Čačak s pričetkom ob 11. uri. Sprejem sožalja je predviden ob 13. uri v kapeli na Mestnem pokopališču v Čačku. Pogreb je predviden ob 14.30 uri.«

Danes, 6. septembra, so se družina ter najožji sodelavci in prijatelji poslovili od Bore Đorđevića, ki je 4. septembra umrl v 72. letu starosti. V današnjem dnevnem časopisu se je pojavila družinska osmrtnica, poroča mondo.rs.

»Pogreb bo v soboto, 7. septembra 2024, ob 14.30 uri na mestnem pokopališču v Čačku. Sprejem sožalja od 13. ure naprej. Dragi naš, tvoje srce bo večno utripalo z nami. Tvoje pesmi bodo za vedno del nas ... Podaril si nam peščico spominov, po katerih se te bomo spominjali Žalujoči: žena Dubravka, sin Boris, hči Tamara, vnuk Petar, zet Bojan, tašča Milica, svastika Daša in tašča Nada.«