Znani igralec živel v kultu, kjer so spodbujali seks med otroki in odraslimi

REUTERS Joaquin Phoenix je novi Joker. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Tokrat je Joker Joaquin Phoenix. FOTO: Promo

, kontroverzni igralec, ki navdušuje v novem Jokerju, je imel težko otroštvo. Njegova starša,in Arlyn, sta se spoznala, ko je mama štopala po Mehiki. Oba sta bila svobodnega duha in sta skupaj prepotovala države Srednje in Južne Amerike, med tem pa širila nauk religioznega kulta Božji otroci. Vsak izmed petih otrok se je rodil v drugi državi, dajala sta jim precej nenavadna imena, kot so Poletje, Dež, Svoboda, Reka (r).V religioznem kultu so spodbujali, da se otroci od treh let naprej igrajo s starši in z drugimi odraslimi na seksualen način. Še bolj je bilo zaželeno, da se tako igrajo z drugimi otroki, pri tem pa stimulirajo seksualnost enega in drugega, še posebej pred spanjem in po večerni molitvi.Na srečo otrok je njihova mati spregledala in so izstopili iz kulta, ko je igralec dopolnil tri leta, ter se preselili. Takrat je namreč ugotovila, da Božji otroci prakticirajo skupinski seks, seks med otroki in odraslimi ter incestni seks. Ob tem so še spodbujali ženske, naj s spolnimi odnosi novačijo člane v kult. Eden izmed sinov,, je pozneje povedal, da je nedolžnost izgubil pri štirih letih.Vendar pa so se znašli v hudi revščini, živeli so na obrobju Caracasa v stari razmajani kolibi na plaži. Iz kulta pa jih niso hoteli kar tako pustiti pri miru, vse dokler se niso na skrivaj vkrcali na tovorno ladjo, ki je prevažala otroške igrače v ZDA. Izkrcali so se na Floridi, in ker starša nista imela prihodkov, so morali otroci prosjačiti na ulicah. Priimek Bottom so si spremenili v Phoenix, da bi simbolno ovekovečili nov začetek. Med prosjačenjem jih je opazil lovec na talente in Joaquin je skupaj z bratom Riverjempri desetih letih že igral v reklamah in serijah.Kot da razburkano otroštvo še ne bi bilo dovolj, je Joaquinu pri 23 letih pred očmi umrl njegov bolj znani brat River.Nekateri filmski kritiki menijo, da se Joaquin prav zaradi težkega življenja laže vživi v problematične vloge in jih tudi bolje odigra. V zadnjem filmu Joker, ki je pravkar prišel v kinematografe, je menda vrhunski.