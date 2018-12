Namesto družinskega božiča bitka za otroke

guliver/cover images Angelina naj bi mu odtegovala pravico do obiskovanja otrok. FOTO: Guliver/Cover images

Sodišče ji je dalo ultimat

Da gre Angelina na nož, je začelo postajati jasno že poleti, ko je Brad obtožil nekdanjo ljubljeno, da mu krati pravico do obiskov, celo do telefonskih klicev z otroki, saj ga želi počasi izriniti iz življenja otrok. S čimer se je vsaj delno strinjalo sodišče in igralki postavilo ultimat – Bradu dopusti več stikov z otroki ali pa boš izgubila (trenutno začasno) skrbništvo.

Njuna ločitev se vleče že dlje, kot je trajal njun zakon. Kajti čeprav sta seinljubila dobro desetletje, le zadnji dve leti nista živela na koruzi. Do jeseni 2016, ko sta zaradi nepremostljivih razlik zagnala ločitveno kolesje. Torej že pred dobrima dvema letoma, ločitveni boj pa se bo vlekel še najmanj do poletja prihodnje leto. Če se bosta seveda o vsem dogovorila do datuma, ki sta si ga postavila, do zadnjega junijskega dne naslednje leto.Letos poleti se je zazdelo, da se bo zvezdniška ločitvena vojna naposled končala, saj naj bi se vsaj okvirno sporazumela o skrbništvu nad njunimi šestimi otroki, posvojeni soin, biološki pain dvojčkain. A so pogajanja splavala po vodi, saj lepotica vztraja pri polnem skrbništvu, menda prepričana, da je to v dobro otrok, Pitt pa želi, da bi zanje enakovredno skrbela ter jih vzgajala. »Angelina je prepričana, da si zasluži polno skrbništvo in da bi bilo tako najboljše za otroke. Kajti čeprav želi, da otroci imajo odnos z očetom, in bi jih vzpodbujala, da z njim preživljajo čas, želi, da živijo pri njej. Ne želi, da bi bili razpeti med dva domova, zato se bo za polno skrbništvo borila tako dolgo, dokler ne bo dosegla svojega,« je povedal vir in dodal, da za tem tiči le želja po najboljšem za otroke, »ne gre za zavlačevanje«.S čimer pa naj se ne bi strinjal Brad, ki naj bi se mu lomilo srce zaradi nategovanja in raztegovanja skrbniške bitke, ki ji ne vidi konca. »Želi si, da bi bilo vsega naposled konec, kolikor je le mogoče tudi prijateljsko. Le tako bodo počasi vzpostavili ravnovesje in zaživeli. Obupno si želi, da bi se z Angelino lahko sporazumela zunaj sodišča in se dogovorila o pravičnem in deljenem skrbništvu. A je že skoraj obupal, da bo pokazala trohico zdravega razuma. Tako rekoč ni stvari, o kateri bi se strinjala z njim ali bi se bila vsaj pripravljena dogovoriti, kar ga boli.« Zatorej – sodna bitka, ki naj bi stekla 4. decembra za zaprtimi vrati sodne dvorane in pod vodstvom in razsodnostjo sodnika.Prva točka bo skrbništvo, druga pa delitev premoženja, saj sta nekdanja zaljubljenca leta 2014 skočila v zakon brez predporočne pogodbe. Slednje je šele nedavno pricurljalo na plan, in sicer ob njenem obtoževanju odtujenega moža, da ji ne plačuje preživnine za otroke, vsaj znatnejše ne, ki bi zalegla. Na kar se je igralčev odvetnik odzval, da ji Brad ni le posodil osmih milijonov, kolikor jih je potrebovala za nakup trenutnega doma, ampak je poravnal tudi njene račune v višini 1,3 milijona, ki so se ji nabrali od njunega razhoda. Precejšnje vsote, zatorej so po njegovih besedah njene obtožbe le precej beden poizkus manipulacije z mediji.