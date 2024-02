Caro Delevingne bomo videli tam, kjer je nismo vajeni

Brezskrbnost. Zabava. Petje in ples. To je življenje! No, vsaj če si Liza Minnelli, ki si je pred več kot pol stoletja nadela plesne čeveljčke in zapeljivo obleko, v zatemnjenem nočnem klubu prijela za mikrofon ter kot Sally Bowles v uspešnici Kabaret zajela življenje z veliko žlico. Prav to, iz življenja iztisniti kar se da veliko, pa bo zdaj poskusila tudi Cara Delevingne, ki bo že prihodnji mesec stopila na gledališke deske londonskega West Enda in 12 tednov živela in dihala s Sally.

Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala navdušenje in vznemirjenje.

Gledališki prvenec v prestižnem West Endu

Vračam se v domači London! Tako je lahko navdušeno vzkliknila Cara, ki jo je življenje pod žarometi modnih luči in pozneje tudi filmskih kamer iz rojstnega Londona popeljalo na drugo stran luže, v filmski Los Angeles, kjer si je ustvarila nov dom. Toda zgolj manekenska kariera, ki jo je začela graditi že pri rosnih desetih letih, ter tudi vse uspešnejša filmska pot Cari očitno nista bili dovolj. Sklenila se je preizkusiti še v gledališču. In to ne kjer koli ali s katero koli vlogo!

Lik Sally Bowles je Lizi Minnelli prinesel oskarja. FOTO: Press Release

Ne, svoj gledališki prvenec bo doživela v prestižnem londonskem West Endu, kjer se bo priključila produkciji ene najslavnejših gledaliških iger, ki je bila prvič uprizorjena leta 1966 na broadwayskih deskah, že šest let pozneje pa je obnorela svet še v filmski priredbi, ki je pobrala kar osem oskarjev. Tudi za glavno vlogo – zahvaljujoč Minnellijevi. In prav to legendo bo zdaj nasledila Cara.

»Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala navdušenje in vznemirjenje, da se vračam domov zaradi svojega gledališkega prvenca, in to s tako ikonično vlogo,« se veseli sloka Londončanka.

Uresničitev sanj

Posodobljena gledališka produkcija Kabareta je v londonskem West Endu zaživela decembra 2021 in je leto pozneje pobrala kar sedem nagrad olivier. V glavnih vlogah Sally in vodje kabaretnega programa sta tedaj zaigrala oskarjevska nominiranka Jessie Buckley in oskarjevec Eddie Redmayne. Ta je dejstvo, da je bil del Kabareta, označil za uresničitev sanj.

1966. je muzikal prvič zaživel na Broadwayu.

»Moj seznam stvari, ki jih želim doživeti, ni dolg. A to je bila ena izmed želja. O tem sem zelo dolgo sanjal, resničnost pa je nato še presegla moje sanjarije,« je tedaj dejal Eddie, ki je vlogo nato prepustil pop pevcu Jaku Shearsu, kot Sally pa je začela peti in plesati pevka Rebecca Lucy, znana kot Self Esteem.

Z 11. marcem pa se bosta v njuni vlogi prelevila Cara in igralec Luke Treadaway. No, supermanekenka, ki smo jo gledali tudi v stripovski uspešnici Odred odpisanih, bo 22 izmed 96 nastopov zamudila – enkrat na teden jo bo v vlogi Sally namreč zamenjala rezervna igralka Nic Myers.