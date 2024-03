Cameron in Benji sta se razveselila še drugega otroka

CAMERON Diaz in Benji Madden sta se razveselila še drugega otroka. Da se je njuna družina povečala, sta razkrila na družbenem omrežju šele po rojstvu sina, ki sta mu nadela ime Cardinal. Igralka in glasbenik, ki sta si večno zvestobo obljubila leta 2015, že imata štiriletno hčer Raddix. Cameronova, ki se je že po rojstvu hčerke šalila, da bo morala zdaj živeti vsaj 107 let, pa ni razkrila natančnega rojstnega datuma sina in tega, ali ga je donosila sama ali je za to najela nadomestno mater.

»Odkar sta skupaj, sta si želela veliko družino, želja pa se je še povečala po prihodu Raddix. Obožujeta biti roditelja, še posebno čustvena pa je to izkušnja na Cameron, ki je leta in leta sanjala, da bi postala mama. Še zdaj, ko ima dva otroka, postane neverjetno raznežena, ko govori o poti, ki jo je morala prehoditi, da bi postala mama,« so ameriškim medijem povedali viri blizu zakoncem Madden. Par se tokrat ob razkritju, da sta dobila še enega otroka, ni odločil za objavo njegove fotografije, ker želita »spoštovati otrokovo zasebnost in ga ne izpostavljati nevarnosti«, a sta sledilcem zagotovila, da je Cardinal »resnično ljubek in čudovit«.

Zadnja leta se posveča zdravemu življenju, saj bi rada za svoja otroka čim dlje živela. FOTO: Instagram

Cameron in Benji sta se spoznala pred 10 leti, med njima je takoj preskočila iskrica. Decembra 2014 sta se zaročila in se en mesec pozneje poročila. Intimen obred, na katerega je bila povabljena le peščica njunih najdražjih, je potekal v vili na Beverly Hillsu, kjer sta že živela skupaj.

2015. sta se Cameron Diaz in Benji Madden poročila.

Leta 2019 se jima je s pomočjo nadomestne mame rodila prva hči, kar da je oba povsem spremenilo, na bolje, seveda, je takrat dejala Cameron. »Nebeško je. Vsak dan z njo je nebeški, vsak dan je drugačen, ona je vsak dan drugačna. Materinstvo je popotovanje kot nobeno drugo in nič te ne more pripraviti nanj,« je še dodala 51-letna igralka, ki se je že pred leti umaknila iz javnosti prav z namenom, da bi si ustvarila družino. Čeprav je bilo takrat slišati, kot da ji gre vse kot po maslu, pa je Diazova pozneje, ko je Raddix nekoliko zrasla, priznala, da je bilo vse prej kot enostavno.

Od nekdaj sta si menda želela, da bi imela veliko družino.

»Menim, da je moja naloga, da ji pomagam ubesediti čustva, izkušnje, da ji pojasnim, kaj se dogaja z njo in v njej, ter ji olajšam potovanje skozi življenje. Majhnim otrokom je težko, ko nekaj čutijo, pa ne znajo tega opisati, ko jim je hudo, ne znajo povedati, kaj je narobe, in mene kot mamo frustrira, ker ji ne morem dovolj dobro pomagati,« je dejala igralka in staršem položila na srce, naj se ne trudijo biti popolni. Bolj pomembno je, da priznajo svoje napake: »Vsak kdaj znori, tudi jaz, a bistveno je, da situacijo popravimo. Jaz običajno rečem, da se je mamici stemnilo pred očmi, nisem hotela tako reagirati in žal mi je, če sem te prizadela.«