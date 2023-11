Čakale so do poroke in zgodilo se je tole

Čeprav se sliši malce nenavadno, se je kar nekaj znank s svetovne estrade odločilo s spolnostjo počakati do poroke.

Med njimi sta tudi Adriana Lima in Hilary Duff. Razloge za njihovo odločitev in izkušnje z vzdržnostjo niza portal 24sata.

Adriana Lima

Ena najbolj znanih manekenk, Brazilka Adriana Lima, je večkrat spregovorila o tem, da se pred zakonom ni predajala strastem.

»Moški mora spoštovati mojo izbiro. Če tega ni pripravljen pomeni, da si me ne želi,« je izjavila v katoliški družini vzgojena Adriana.

Ko je bila stara 27 let, se je poročila s srbskim košarkarjem Markom Jarićem, z njim ima dve hčerki. Ljubezen se je leta 2016 izpela, sedaj je v zvezi z Andreom Lemmersom. Lani je par dobil sina Cyana.

Jessica Simpson

Pevka je odraščala v religiozni družini. Njen oče Joe Simpson je bil duhovnik in jo je od malega učil, da je spolnost rezervirana za zakonske pare.

O tem je pisala v knjigi spominov Odprta knjiga, ki je izšla leta 2020. V intimni odnos se je prvič spustila stara 22 let po poroki s prvim možem Nickom Lacheyjem.

»Nekajkrat sem mislila, da bom popustila prej, a nisem,« je zapisala in pohvalila Nicka, ker je bil neverjetno potrpežljiv.

Ko sta dočakala poročno noč, je bila, je priznala, razočarana: »Mislila sem, da bo neverjetna izkušnja, a bilo je malo neprijetno,« je zapisala.

Leta 2006 sta se ločila, leta 2014 se je poročila z Ericom Johnsonom, s katerim ima tri otroke.

Carrie Underwood

Ameriška pevka je leta 2007 za časopis Slate odkrila, da namerava čakati do poroke. Tri leta kasneje se je, stara 27 let, poročila s hokejistom Mikeom Fisherjem.

»Mentalno in spiritualno sva na isti strani. To je v najinem odnosu najpomembnejše,« je povedala po poroki.

Hilary Duff

Tudi zveznica, ki je zaslovela kot igralka Disneyjevega kanala, je leta 2006 povedala, da namerava čakati do poroke.

»Ko si v zvezi, je težje. Ljudje si predstavljajo vse mogoče. A to, da sem devica, imam pri sebi najraje. To ne pomeni, da ne razmišljam o seksu, vsi, ki jih poznam, so ga že okusili, vendar ko govorijo o njem, se mi ne zdi nič posebnega. Zdi se, kot da je vsak spal z vsemi.«

Hillary se je leta 2010 poročila s kanadskim hokejistom Mikeo Comriejem, ločila sta se leta 2016. Leta 2019 se je poročila s pevcem in tekstopiscem Matthewem Komo, par ima dve hčerki.

Lolo Jones

Atletinja je, čeprav stara 41 let, še vedno devica. Priznava, da je vzdržnost pred poroko nekaj najtežjega, kar je kdaj koli storila.

»Če je kje kakšna devica, naj ji povem, da je vzdržnost težja od treningov za olimpijado, težja od študija na fakulteti,«

je zaupala v enem od intervjujev in dodala, da je veliko razmišljala o seksu, da jo več moških skušalo spraviti v posteljo in zaupala še, da je težje hoditi na zmenke, ko kandidati spoznajo, da namerava čakati do poroke:

»Obremenjujem se s tem, kdaj povedati: takoj ali ko me nekdo bolje spozna.«