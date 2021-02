Burt Reynolds končno počiva v Hollywoodu

Blestel je v Odrešitvi, v kateri je nastopil tudi Jon Voight (desno). FOTO: Press Release

Nesojeni James Bond

Igral je v več kot 60 filmih, tudi v komediji Cloud 9. FOTO: Press Release

Veliki zapeljivec

85

let bi bil star 11. februarja.

Slovel je kot lomilec ženskih src.

Prejšnji četrtek so posmrtne ostanke igralca, markantnega brkača, ki je v 70. in 80. letih zablestel v filmih Odrešitev (Deliverance) in Smokey in Bandit, leta 1997 pa je za stransko vlogo v filmu Vroče noči (Boogie Nights) prejel zlati globus in bil nominiran za oskarja, prenesli na slavno pokopališče Hollywood Forever.Večno počivališče mnogih eminentnih osebnosti filmske meke, med njimiin, je tako postalo tudi Reynoldsov zadnji dom. Zvezdnikove ostanke so v zemljo položili med skromnim obredom, ki so se ga udeležili predvsem njegovi najbližji sorodniki in prijatelji, del pogrebcev pa je dogajanje spremljal prek zooma. Igralca so v Hollywoodu pokopali več kot dve leti in pol po smrti.Trenutno njegov grob krasi preprost kamen z njegovim imenom, nadomestil pa ga bo bronasti doprsni kip. Tega bodo slovesno odkrili septembra, na obletnico zvezdnikove smrti, umrl je 6. septembra 2018 v bolnišnici na Floridi zaradi zastoja srca.Reynolds, ki se je rodil 11. februarja 1936 v ameriški zvezni državi Michigan, je na Floridi preživel otroštvo. Med študijem se je poigraval z mislijo, da bi postal profesionalni igralec ameriškega nogometa, vendar so se mu po prometni nesreči, v kateri si je poškodoval koleno, razblinile sanje. Med študijem je razmišljal o tem, da bi se pridružil policijskim vrstam, a je nato na očetov predlog nekaj časa delal kot nadzornik bivših zapornikov, ki so prestajali pogojno kazen.Na fakulteti je profesor angleškega jezika opazil Reynoldsov smisel za branje umetniških del. Skoraj prisiliti ga je bilo treba, da je sprejel vlogo v predstavi študentskega gledališča, ki mu je leta 1956 prinesla državno nagrado. Igranja dolgo ni imel za resno karierno možnost, njegov oče, bivši vojak, pa sinove poznejše odločitve za ta poklic ni nikoli zares sprejel. Igral je v več sto televizijskih serijah in več kot 60 filmih, ko so mu v sedemdesetih letih ponudili vlogo tajnega agenta Jamesa Bonda, pa jo je gladko zavrnil. »Američan ne sme igrati Jamesa Bonda.To se enostavno ne sme zgoditi,« je pojasnil svojo odločitev. Igrati bi moral tudi glavno moško vlogo v filmu Čedno dekle, a se mu prav tako ni zdela prava zanj.Po Vročih nočeh je postal eden najbolje plačanih igralcev v Hollywoodu, kar je s pridom izkoriščal. Živel je razkošno, ekstravagantno življenje. Veljal je za lomilca ženskih src. »Ženske so moja droga in alkohol. Ko sem v razmerju, sem sicer v razmerju le z eno, a ko nisem, se spremenim v pogoltnega mesojedca,« je nekoč priznal.V svojih vilah na Beverly Hillsu, v Malibuju, Georgii in Severni Karolini je gostil največje lepotice in še utrdil svoj sloves zapeljivca. Med drugim naj bi ljubimkal sin, ljubezen njegovega življenja pa je bila, kot je rad povedal na stara leta, bolj materinska kot bleščeča. Pred oltar je ni nikoli popeljal. Večno zvestobo je obljubil dvema ženskama, angleški igralkiin ameriški. Ločitev od slednje ga je drago stala, zaradi propadlih investicij v verigo kitajskih restavracij pa je moral leta 1996 proglasiti bankrot.Svojih otrok ni imel, je pa z Andersonovo posvojil sina. V oporoki ga je omenil le toliko, da je poudaril, da mu namenoma ni zapustil ničesar. Vse, kar je imel, je dobila njegova nečakinja. V zadnjem filmu, za katerega so ga angažirali, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ni nastopil. Umrl je še pred začetkom snemanja.