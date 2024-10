Brutalno je zapustila moža, usoda se ji je nato maščevala

Hollywoodski igralec Don Johnson in igralka Melanie Griffith že desetletja ne moreta eden brez drugega.

Po turbulentni zvezi in dveh zakonih sta, čeprav ga je ona brutalno zapustila zaradi Antonia Banderasa, ostala prijatelja. A usoda se ji je maščevala, španski zapeljivec jo je zaradi druge zapustil po 19. letih zakona.

Melanie in Don FOTO: Profimedia

Prepovedana ljubezen

Don in Melanie sta se spoznala leta 1972 med snemanjem filma The Harrad Experiment, kjer je on igral ob njeni mami, legendarni igralki Tippi Herden. Melanie je imela tedaj 14, on 22 let.

Njena mama je dojela, da se nekaj dogaja, Melanie je kasneje izjavila, da se ji je Don zdel najlepša oseba, kar jih je videla v življenju in za filmskimi prizori svobodne ljubezni se je v resničnem svetu dogajala prava drama.

Don se je zavedal, da bo lahko obtožen zaradi zapeljevanja mladoletnice, skušal se je izogibati dekletu, ampak …

»Bil sem v dvomih zaradi njenih let, a v njej je bilo več ženske kot v mnogih dekletih, s katerimi sem se sestajal. Prvič se ni zgodilo na zadnjih sedežih avtomobila, kot so to počeli naši starši in o vsem sva bila vedno iskrena,« se je igralec spominjal za People.

Melanie Griffith FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ko je ona dopolnila 18 let, sta se poročila v Las Vegasu, a zakon je trajal vsega skupaj pet mesecev, po ločitvi se je njena kariera začela vzpenjati, tolažbo zaradi propadlega zakona pa je našla pri igralcu Stevenu Bauerju, s katerim ima sina Alexandra.

Kot večina igralk njene generacije se je tudi Melanie borila z odvisnostjo, zaradi česar ji je razpadel zakon.

V tem času je bil tudi za Donom še en propadli zakon z igralko Patti D'Arbanville, v katerem je dobil sina Jesseja.

Po ločitvi se je sestajal z Barbaro Streisand, a ko ga je poklicala Melanie, je pustil vse za sabo in šel k njej. Prepričal jo je v zdravljenje, znova sta bila par in se leta 1989 poročila drugič ter dobila hčerko Dakoto, ki je prav tako igralka.

»Vedno sva bila prijatelja, vedno sva bila v stiku. Med nama je vedno ostajala povezava. Ne znam pojasniti tega. Skoraj sva sorodni duši.

Verjamem, da so nekatere zveze zapisane v usodi in najina je ena od takšnih. Vedno ga bom ljubila, on je moja prva ljubezen,« je ona povedala tedaj.

Karma

Vendar je usoda hotela, da ji je prekrižal pot največji hollywoodski zapeljivec, Antonio Banderas.

FOTO: Frazer Harrison/Gettyimages

Leta 1995 sta igrala v filmu Two Much in se kljub temu, da sta bila oba poročena, zaljubila. Melanie je zapustila Dona, Antonio se je ločil od žene, leta 1996 sta se poročila in dobila hčerko Stello.

A po 19. letih zakona ji je usoda vrnila in Banderas jo je zapustil. Kot je tedaj utemeljeval svojo odločitev, jo je motila njena zasvojenost z estetskimi operacijami, alkoholom in še s čim.

Po ločitvi je srečo našel ob 21 let mlajši Nicole Kimpel, s katero je poročen še danes.

Kaj pa Melanie?

Po ločitvi zasebno življenje ohranja zase in se še videva z Donom. Ta je že več kot 20 let poročen s Kelley Phleger, bivši ženi pa je vse odpustil. Sta dobra prijatelja in občasno skupaj preživljata praznike.

Morda sta res sorodni duši, čeprav nista par, ugiba zenski magazin.