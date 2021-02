Odkrita Dakota Johnson: vse življenje na psihoterapiji

Človek bi si mislil, da je življenje Dakote Johnson naravnost sanjsko: je nadarjena, lepa, hči slavnih staršev, povrh vsega pa tudi srečno zaljubljena v rockerja Chrisa Martina, ki naj bi ji prav v teh dneh na prstanec nataknil zaročni prstan z velikim bleščečim se smaragdom. A čeprav se na prvi pogled zdi, da je življenje hčerke Melanie Griffith in Dona Johnsona kot pravljica, je zvezdnica včasih v stiski, večkrat v življenju pa se je že spopadala z depresijo. Kot je razkrila pred kratkim, že od 14. leta hodi na psihoterapijo, ta pa ji je pomagala tudi ob stresu, ki ga je doživljala zaradi epidemije in ukrepov. »Na psihoterapijo bom zagotovo hodila do konca življenja. Morala bom, ampak to jemljem kot dobro, saj se v življenju nikoli ne prenehamo učiti, kako biti ljudje. Meni psihoterapija resnično pomaga in hvaležna sem, da je tako. Srečna sem, da me obdajajo ljudje, ki me spodbujajo, naj govorim o svojih težavah in se odprem,« je 31-letnica povedala v oddaji Drew Barrymore. Gledalce je tudi nasmejala z izjavo, da včasih rezervira mizo v restavraciji na ime George Clooney.

