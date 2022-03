Bruce Willis se spopada z demenco (FOTO)

Veljal je za eno največjih zvezd akcijskih filmov, njegovo ime je bilo dovolj, da so množice drle v kinematografe. A to bi lahko bilo tudi v drugem življenju, zadnjih nekaj letih se ime Brucea Willisa namreč pojavlja le še v nizkoproračunskih filmih, ki jih kritiki trgajo na koščke, javnost pa si svojega mnenja skoraj ne more ustvariti, saj nobeden ne zaživi na velikem platnu ali vsaj malih zaslonih.

Zaradi superzvezdniškega statusa kljub domnevnim zdravstvenim težavam še vedno dobi delo. FOTO: T/x17online.com

Vsi so namenjeni izključno domačemu ogledu v formatu domačega videa, letos namreč na premiero čaka kar enajst takšnih filmov, za katere tako rekoč nihče ni niti slišal. Nekateri igralčevi oboževalci so ob dejstvu, da se je hollywoodski težkokategornik skoraj vdrl v zemljo, ugibali, da se je po sodelovanju z nekaterimi največjimi režiserskimi imeni, kot so Quentin Tarantino, Brian De Palma in Wes Anderson, morda znašel v nemilosti filmskih studiev, a resnica naj bi bila precej bolj grozljiva in kruta.

»Demenco ima,« je brez ovinkarjenja dejal filmar Matt Eskandari, pod čigar taktirko je Willis zaigral v več (povsem neznanih) filmih, kot so Hard Kill, Survive the Night in Trauma Centre. »Z njim sem sodeloval pri štirih, zato to vem iz prve roke. Žalostno je, ko opazuješ legendo Bruceovega kalibra, kako se razkraja pred tvojimi očmi. To sem gledal nekaj let.«

Posveča se družini

Tihe govorice, da je zvezdnika zadelo prekletstvo postopne izgube spomina, so začele krožiti lani, ko je zanetil škandalček, ko je na vrhu pandemije v lekarno vkorakal brez zaščitne maske. »Napaka v presoji,« se je poskušal opravičiti in izvleči iz zosa. Toda v resnici naj bi si jo zgolj pozabil nadeti, tako maska kot bandana sta mu namreč viseli okoli vratu.

Čim več časa poskuša preživeti z družinama, ki si ju je ustvaril z bivšo in zdajšnjo ženo, Demi Moore in Emmo Heming. FOTO: Profimedia

»Njegovi najbližji mu pomagajo po najboljših močeh, njegovega stanja ne obešajo na veliki zvon,« pa se je razvezal jezik viru, ki je tudi dodal, da zvezdnik sicer nima uradno diagnosticirane demence, a da bije to svojo nadvse osebno vojno že nekaj let. Najmanj od leta 2015, ko je svoj broadwayski prvenec zmogel zgolj s pomočjo slušalke, prek katere so mu prišepetavali besedilo. Na še večje težave pa naj bi naletel pred tremi leti, pri snemanju filma Stekleni (Glass).

»Ekipa je z njim delala noč in dan, njegove kadre so morali rezati in montirati, ker si ni in ni mogel zapomniti besedila, so si ogromno pomagali s presnemavanjem in so vnaprej pripravljene zvočne posnetke podlagali na filmski trak. V večini prizorov ga zakriva kapuca jopice, ki skriva slušalko, ali pa so uporabili kar njegovega dvojnika. Še pri premikanju po prizoriščih mu je pomagal asistent,« igralčevo skrivnost razkriva vir.

»Strahovi, da trpi za demenco, niso neutemeljeni. A k sreči ta ni upočasnila njegovega delovnega tempa, glede na svoj zvezdniški status si lahko privošči pomoč tehnologije.«

2015. naj bi pešanje spomina poseglo v igralčevo delo.

Filme, čeprav nizkoproračunske in precej nekakovostne, snema kot po tekočem traku. Zaslužiti namreč želi čim več, dokler še lahko. Sicer pa poskuša tudi čim več časa preživeti z ženo Emmo Heming in njunima hčerama ter z bivšo ženo Demi Moore in njunimi tremi hčerami. »Družini, ki si ju je ustvaril z Emmo in Demi, sta mu v oporo in pomoč, ki ju potrebuje.«