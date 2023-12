Božična izdaja Jennifer Lopez: kaj je pritegnilo največ pozornosti

Jennifer Lopez je poskrbela, da bo za prvi božič, ki ga bosta z Benom Affleckom preživela v novem domu vse tako kot mora biti, piše MailOnline.

Par je namreč letos po dolgem iskanju končno našel idealno vilo na Beverly Hillsu, za katero sta zakonca odštela več kot 55 milijonov evrov in se je že odela v božično izdajo.

54-letna pevka in igralka je sledilcem na instagramu pokazala, kako je okrasila tri metre visoko drevo, njena glavna tema je: zlato.

Prednjačijo namreč zlate lesketajoče se kroglice, zlati listki, božične zvezde, zvezde repatice, družbo jim delajo srebrni storži ter množica toplih lučk.

Za svoj trud je bila »nagrajena« z več kot 600.000 všečki v prvih 12-ih urah, največ pozornosti pa so bili deležni njeni srebrni čevlji z visokimi podplati, zlatimi detajli in čebelicami.

»Fenomenalno,« je napisal njena prijateljica Paris Hilton, z njo so se strinjali mnogi.

»Samo naj žari.« »Popolno božično vzdušje.« »Da bi le bila tam…« »Želela bi to videti v živo.« »Kraljica stila.« V takšnem slogu so se vrstile pohvale.

Za slavni par, ki se je po razhodu leta 2004 odločil dati ljubezni še eno priložnost, bo to peti skupni božič.

Da sta Ben in J.Lo obudila zvezo, sta objavila predlani na njen 52. rojstni dan, aprila 2022 se je zgodila zaroka, večno zvestobo sta si avgusta istega leta obljubila najprej v Las Vegasu in nato še v zvezni državi Georgia.

Na skupno pot so ju pospremili tudi njuni otroci: dvojčka Emme in Max, ki jih ima Jennifer iz zakona z Marcom Anthoniem, ter otroci Bena Afflecka in njegove bivše žene Jennifer Garner Violet, Seraphine in Samuel.

Jennifer Lopez ima sicer rada praznike. »Obožujem praznike. Večja, kot je družina, več je zabave, smeha, ljubezni, čustev in darov,« je lani zapisala na svoji spletni strani.