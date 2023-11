Kaos zaradi Jennifer Lopez, takšne je še niste videli (FOTO)

Znana po nezmotljivih modnih kombinacijah, lastnica naziva stilske ikone in ženska, ki dobiva najvišje ocene modnih strokovnjakov, je razdelila svet.

Po omrežjih krožijo fotografije z gala dogodka Art+Film Gala v Los Angelesu. Jennifer Lopez je prispela v spremstvu moža Bena Afflecka, a v ediciji, ki je presenetila vse – od kolegov in modnih poznavalcev do občinstva in zvestih oboževalcev.

Odločila se je za zapeljivo obleko, ki je kombinacija nezdružljivega. Zgornji del je bil sestavljen iz satenastega nedrčka, pasu, in krila iz čipke in tila, globok razporek pa je razkrival popolno izklesane noge 54-letne J.Lo. To obleko je kombinirala s koničastimi sandali z visoko platformo in petami ter razkošnim nakitom v rdečem odtenku, poroča mondo.rs.

Primerjava s spalno srajco

Mnogi so obleko primerjali s spalno srajco. Medtem ko nekateri menijo, da je Jennifer Lopez »boginja«, drugi, da je njena obleka »čisto sranje«. »Ne vem, kdo stoji za to obleko, a grozna je«, »Hm čipka, hm prosojno, hm brokat, hm bleščice ... To je preveč«, »Kakšen modni spodrsljaj«, »Lepa je, ne glede na to, kaj nosi", »Zelo provokativno,« so zapisali številni ... Kakšno je vaše mnenje?

