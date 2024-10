Priljubljeni Bosanec, obsojen zaradi pedofilije, se je oglasil prvič po škandalu, njegova objava šokirala

Bosanski igralec Moamer Kasumović, ki je bil obsojen zaradi spolnega napada na mladoletno osebo, se je prvič po sodbi oglasil na Facebooku, njegova objava pa je šokirala sledilce.

Igralec je tako delil članek o tem, da je njegova sodba nezakonita in jo je zato treba razveljaviti. Članek je sicer avtorsko besedilo Kasumovićevega pravnega zastopnika Mihaila Volkova. V tem besedilu Volkov občinskemu sodišču BiH očita kršitev številnih pravil in trdi, da se zaradi tega »logično postavlja vprašanje, ali je bil sam Kasumović pravnomočno obsojen in ali je sploh kriv«.

Igralec je bil deležen obsojanja, potem ko je mladenič priznal, da je bil žrtev igralčeve pedofilije. Njegovo priznanje je šokiralo vse, poleg te šokantne informacije pa je v javnosti odmevalo tudi, da je igralec iz zapora odkorakal po plačilu 19.000 evrov kazni.