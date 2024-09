Znani bosanski igralec (43) obsojen zaradi spolne zlorabe 14-letnika

Po predstavi Tiho, tiše v sarajevskem Narodnem gledališču 16. septembra je potekala razprava o vrstniškem nasilju. Ob tej priložnosti se je oglasil mladenič iz občinstva. »Prosim, rad bi nekaj povedal,« je izjavil.

Raport.ba piše, da je bilo iz njegovih stavkov mogoče sklepati, da je bil žrtev pedofilije, ko je bil star 14 let, storilec pa je znani igralec. Občinstvo ga je vprašalo, za koga točno gre, mladenič pa je odgovoril – za Moamerja Kasumovića. Dodal je, da je celotna zadeva dobila sodni epilog in da za to obstaja sodba sodišča.

Obsojen na eno leto zapora

Moamer Kasumović je bil obsojen na leto dni zapora zaradi kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletne osebe, so potrdili na tožilstvu kantona Sarajevo. Po uradnih podatkih se je dogodek zgodil leta 2021. Neuradno so izvedeli, da je Kasumović odkupil enoletno zaporno kazen.

Od takrat naj bi igralca redko videli v mestu, kjer je živel od 15. leta, diplomiral na Akademiji za igralsko umetnost in kasneje tam tudi delal.

42-letni Moamer Kasumović je bosansko-hercegovski igralec, ki je igral v številnih predstavah in televizijskih serijah. V regiji je najbolj znan po vlogi Damirja Fazlinovića v seriji Nor, zmeden, normalen (Lud, zbunjen, normalan), ki smo jo lahko spremljali tudi na slovenski komercialni televiziji.