Bosanski film za oskarja

V oskarjevsko dirko stopa z največ nominacijami Mank. FOTO: Netflix

Podelitev brez občinstva V običajnih časih bi zdaj že vedeli, kateri so presežki preteklega filmskega leta. A je pandemija podelitev oskarjev zamaknila za dva meseca, na 25. april, povrhu se bo ceremonija, seveda oropana vseh glamuroznih spremljevalnih dogodkov, na katerih se je sicer trla smetana zabavne industrije, odvijala na dveh ločenih lokacijah. Del se bo odvijal ustaljeno v losangeleškem gledališču Dolby Theatre, drugi del pa v elegantni stavbi železniške postaje Union Station. Razpršenost in več prostora namreč pomenita lažje zagotavljanje ustrezne razdalje. Poleg tega bo podelitev potekala brez občinstva – na dogodek bodo lahko prišli zgolj nominiranci, z vsak največ enim gostom.

Vodi Netflix

Quo vadis, Aida? V boju za mednarodnega oskarja je tokrat tudi zgodba o okupaciji Srebrenice in pokolu muslimanov s strani srbskih sil leta 1995 režiserke Jasmile Žbanić Quo vadis, Aida?, ki se bo za nagrado akademije potegovala ob danskem filmu Nažgani, romunskem Kolektivu, tunizijskem The Man Who Sold His Skin in hongkonškem Better Days. Bosna in Hercegovina se je prvič znašla na oskarjih leta 2001 s filmom Nikogaršnja zemlja, ki je kipec tedaj tudi osvojil.

Raznolikost in barvna slepota. To sta očitno vodili letošnje tekmovalne sezone filmske industrije, ki je morda naposled pripravljena pretrgati večdesetletno belsko in moško nadvlado. Prvi poblisk v to smer so nakazale že letošnje nominacije za zlate globuse, prvič v znamenju režiserk.Kajti če se je žensko ime prej le redko, skoraj nikoli, pojavljalo med nominiranci za najboljšo režijo, so se za odličje tokrat potegovale kar štiri režiserke (od skupaj šestih nominacij), na koncu pa je ženska tudi slavila. Še bolj razgibane so bile nedavne nominacije za bafte, saj se letos za zlato masko v režiji podobno potegujejo kar štiri ženske in le dva moška, svež veter pa je zavel tudi skozi dominantno belske igralske kategorije, v katerih je kar 16 od 24 nominirancev nebelskega rodu.Te rdeče niti raznolikosti niso pretrgale niti nominacije za najodličnejše oskarje. V oskarjevski dirki za režijo sta namreč prvič v zgodovini tega najbolj čislanega filmskega odličja kar dve režiserki –z dramo Dežela nomadov, ki ji je prinesla že zlati globus za režijo, terz Obetavno mladenko.Tudi igralske kategorije niso več belske, saj je skoraj polovica nominirancev nebelskega izvora. Še tretja novost za oskarje pa jev boju za kipec za najboljšega igralca, s čimer se je v zgodovino zapisal kot prvi muslimanski igralec z igralsko nominacijo.Letos z desetimi nominacijami vodi Netflixova drama Mank, črno-bela oda zlati dobi Hollywooda, preostali presežki filmske industrije minulega leta pa so si po številu nominacij precej blizu.Film Oče z briljantnim, ki je s 83 leti najstarejši igralec vseh časov v boju za najboljšega glavnega igralca, si je prislužil sedem nominacij. S po eno manj gredo v boj za odličja Dežela nomadov, ki je slavila že na zlatih globusih, biografski film Judas And The Black Messiah, priseljenska drama Minari, film Sound of Metal in Sojenje chicaški sedmerici, posneto po resničnih dogodkih. Pet nominacij pa sta dobila Obetavna mladenka (Promising Young Woman) in glasbena drama Ma Rainey's Black Bottom. Vsi razen zadnjega so tudi v tekmi za najboljši film.Kot rečeno, je 93. podelitev oskarjev prvič v svoji dolgi zgodovini postregla z dvema ženskama v boju za režijo, Emerald Fennell in Chloe Zhao, slednja je hkrati tudi prva nebelska režiserka s to prestižno nominacijo. Ob njiju so v boju za nagrade akademije še(Mank),(Minari) in morda nekoliko presenetljivo Danecs filmom Nažgani.Letošnjim oskarjem ne moremo očitati, da so beli. Za naziv najboljšega glavnega igralca se ob Hopkinsu potegujejo še, pokojniza posthumno odličje,, ki je prvi igralec azijskega rodu v tej kategoriji, ter Riz Ahmed. Na ženskem polu so bile najbolj prepričljive(Ma Rainey's Black Bottom),(The United States vs Billie Holiday),(Pieces of a Woman),(Dežela nomadov) in(Obetavna mladenka). Viola Davis, ki je slavila leta 2016 s filmom Fences, pa je z letošnjo četrto nominacijo postala največkrat nominirana temnopolta igralka vseh časov.V minulem pandemskem letu so bili kinematografi večinoma zaprti, zato v naboru ni kinouspešnic, prenekateri studio je svoje stvaritve namreč predvajal prek pretočnih platform. Po številu nominacij letos vodi Netflix s skupno kar 35, kar verjetno ni gromozansko presenečenje, saj je tudi v lanskem letu stopil v oskarjevsko dirko s 24 nominacijami, a nato odšel z zgolj dvema kipcema. Njegova letošnja največja aduta sta filma Mank in Sojenje chicaški sedmerici.