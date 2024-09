Boginja, ki jo imajo za drugi največji seks simbol v filmski zgodovini, dopolnila 90 let

Le nekaj dni po italijanski filmski zvezdi Sophii Loren enak visoki življenjski jubilej praznuje legendarna Brigitte Bardot. Po nesmrtni Marilyn Monroe drugi največji seks simbol v filmski zgodovini je danes dopolnil 90 let.

Bardotova je kljub častitljivim letom še vedno v odlični formi. Aktivna je v svoji fundaciji za zaščito živali, še vedno ostrega uma, le zdravje ji malo nagaja. Že nekaj let jo muči artritis in se pri hoji opira na palici, letos poleti so jo oskrbeli na urgenci zaradi manjših težav z dihanjem. Kot je povedal njen mož Bernard d'Ormale, ni šlo za hujše težave, ampak posledico neznosnih poletnih temperatur, kar je pri njeni starosti povsem pričakovano.

Še vedno je zdrava, le artritis ji malo nagaja. FOTO: Eric Feferberg/Afp

Nikoli 40

Čeprav se je s filma umaknila pri 39 letih, je še vedno eden najbolj znanih obrazov z velikih platen. Ko je leta 1973 posnela film Zgodba o Colinotu, je povedala, da je njen zadnji. Svet je bil prepričan, da dela le reklamo zanj. Mnogi so se čudili, zakaj nenadno slovo, in to tako zgodaj, a ostala je neomajna. Tako kot pred njo legendarne Grete Garbo tudi Brižitke, kot so jo imenovali, kljub mamljivim ponudbam nikoli več nismo videli na platnu.

»Brigitte Bardot na filmu ne bo nikoli stara 40 let. Nikoli ji ne bo treba vedeti, kako je, ko se mladost začne poslavljati, ko pridejo prve gube. Jaz pa sem ženska za mitom BB, s svojim življenjem in cilji, ki jih še zdaleč ni konec. Ne želim usode, kakršna je doletela Marilyn, ne želim, da tudi mene pokoplje lastni mit,« je rekla in zapustila film.

Njena fundacija za živali je postala ena najuspešnejših. FOTO: Reuters

V zadnjem prizoru, ki ga je posnela, na prostost izpusti golobico in simbolno poveže svojo pot z živalmi. Po koncu kariere je ustanovila fundacijo za zaščito živali, ki je postala ena najuglednejših in najuspešnejših na svetu.

Večna ljubezen

Lani so posneli zadnjo v vrsti njenih filmskih biografij z naslovom Bardot. Bila je presenečena, težko namreč razume, da se ljudje še 50 let po njenem slovesu od filma tako zelo zanimajo zanjo. Še vedno živi v mondenem Saint Tropezu, v legendarni vili La Madrague, ki jo je kupila pred več kot 60 leti. Na vrtu bo tudi pokopana. Saint Tropez, ki ga je iz zaspane ribiške vasice svetovno mondenega naredila prav ona, ji že leta dolgo ni več všeč. Živi odmaknjeno za zidom, ki obdaja hišo, skrito pod jasmini, glicinijami in džunglo drugih sredozemskih rastlin.

Nikoli pod nož

Poleg predane skrbi za živali je deležna globokega spoštovanja tudi zaradi svojega videza. Nikoli ni šla na nobeno plastično operacijo, na noben botoks, ne obiskuje niti kozmetičarke. »Ko sem pustila film, sem sklenila, da se bom starala tako kot vsi običajni ljudje. To za žensko, še posebno če velja za seks simbol, ni lahko in za mnoge je usodno. Jaz pa se zavedam, da je to del življenja,« je večkrat povedala Brigitte.

Vseeno mi je, kakšna sem videti.

Ko jo vprašajo, kako se je pogledati v ogledalo, odkrito odgovori: »Pogledam se brez očal in je stvar rešena. Nikoli ne bi šla pod nož. Vseeno mi je, kakšna sem videti, videz mi je namreč prinesel tudi marsikatero slabo stvar, neprijetnost in razočaranje. Mojim živalim ni mar, kakšna sem videti, za mnenje ljudi pa mi je vseeno,« odgovarja novopečena devetdesetletnica.