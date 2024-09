Bizarna ponudba Elona Muska zvezdnici

Po debati ameriških predsedniških kandidatov Donalda Trumpa in Kamale Harris se je na istagramu oglasila ameriška super zvezda Taylor Swift in zapisala, da bo na volitvah 5. novembra podprla kandidatko demokratske stranke.

Pod objavo se je podpisala kot ljubiteljica mačk brez otrok in se tako obregnila ob izjavo Trumpovega kandidata za podpredsednika JD Vancea, češ da Harrisova ni nič drugega kot ljubiteljica mačk brez otrok.

Taylor Swift ima tri mačke, Meredith Grey, Olivio Benson in Benjamina Buttona.

»Pred kratkim sem izvedela, da je na Trumpovi strani objavljena lažna AI verzija mene, v kateri podpiram Donalda Trumpa.

To je okrepilo moje strahove v povezavi z umetno inteligenco in nevarnostjo širjenja napačnih informacij ter me pripeljalo do zaključka, da moram biti zelo transparenta glede načrtov za te volitve.

Najpreprostejši način za boj proti dezinformacijam je resnica. Na predsedniških volitvah 2024 bom glasovala za Kamalo Harris in Tima Walza,« je med drugim zapisala pevka.

Njena objava je vzbudila pozornost kontroverznega podjetnika, očeta 12. otrok in podpornika Donalda Trumpa Elona Muska, ki ji je na družabnem omrežju X pevki dal bizarno ponudbo:

»Dobro Taylor … Zmagala si … Podarim ti otroka in pazil bom tvoje mačke,« je zapisal.

Pričakovati je, da se Swiftova na provokacijo ne bo odzvala, ni pa prvič, da podpira demokratskega kandidata, leta 2020 je glasovala za Bidna.