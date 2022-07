Bi jih imeli? Plesalka prodaja Harryjeve spodnjice

Nekdanja eksotična plesalka iz Las Vegasa prodaja spodnje hlače, ki so bile nekoč last princa Harryja. Ta ji jih je podaril leta 2012, ko sta se srečala na precej divji zasebni zabavi.

Ko smo se skupaj zabavali v Vegasu, so bili vsi navdušeni nad njim in njegovim smislom za humor.

S tistega večera obstajajo tudi fotografije razuzdanega princa, ki se je v nekem trenutku slekel in nato gol objemal neznano žensko. To sicer ni bila plesalka Carrie Reichert, je pa ta postala tista srečnica, ki je hlače lahko odnesla domov. Nekaj časa jih je vključevala v svoje nastope kot zanimivost, nato pa jih je posodila erotičnemu muzeju v Las Vegasu.

Carrie, ki je nekoč svojim premožnim klientom za nastop računala dobrih 4000 evrov, pravi, da je princ zadnja leta postal »izredno dolgočasen«, njegove hlače pa je obdržala kot spomin na Harryjeva divja in zabavna leta. »Ko smo se skupaj zabavali v Vegasu, so bili vsi navdušeni nad njim in njegovim smislom za humor. A v zadnjih letih je Harry postal izredno dolgočasen, kar je resnično škoda. Ves čas je resen in namrgoden, četudi je zdaj oče dveh otrok, bi se vseeno lahko vsaj tu in tam malo sprostil in pokazal tisto svojo zabavno plat,« je dejala Carrie, ki Harryjeve hlače prodaja ravno zato, ker se ji je princ tako zelo zameril, da tega niti spomin na dobre stare čase ne more več popraviti.

Zadnje čase je po njenem mnenju postal izredno dolgočasen. FOTO: Toby Melville/Reuters

Poleg njih bo na dražbi ponudila obleko in kopalke, ki jih je na taisti zabavi leta 2012 nosila sama. Za vse skupaj pričakuje dobrih 800.000 evrov.

V mladih letih je Harry družini, še posebno kraljici, povzročil kar nekaj sivih las s svojimi divjimi zabavami in obnašanjem, vse prej kot primernim za princa. Na Hrvaškem je denimo pijan skakal v bazene kar oblečen, opazili so ga tudi na nekaj zabavah, dan pred bratovo poroko je popival s Pippo Middleton in nekdanjim dekletom Chelsy Davy ter se nenadoma pognal z balkona, med zabavami v domačih lokalih pa se je večkrat celo stepel.