Kaj se dogaja? Bena Afflecka obiskali organi pregona

52-letnega igralca in filmskega ustvarjalca Bena Afflecka so na njegovem domu v premožni četrti Brentwood v Los Angelesu obiskali agentje FBI in namestniki šerifa okrožja Los Angeles.

Agentje so sicer zaman zvonili pri vratih. Ker jih nihče ni odprl, so po nekaj minutah odšli.

DailyMail.com se je za pojasnilo obrnil na Affleckovega predstavnika za stike z javnostjo, a zvezdnik dogajanja ni komentiral.

Tako ni natančno znano, ali je bil v času obiska doma in tudi ne, zakaj so ga agentje iskali, New York Post pa ugiba, da je obisk policistov povezan z nepooblaščenimi dejavnostmi dronov, ki so potekale sredi požarov.

Affleck naj ne bi bil v težavah, agenti FBI naj bi stopili v stik z njim, ker so iskali posnetke zasebnega drona na varnostnih kamerah, s katerih bi lahko bilo razvidno, kako je dron poškodoval letalo za gašenje požarov.

Affleckova hiša, vredna 20,5 milijona dolarjev, zaradi požarov, ki divjajo v bližini, trenutno ni ogrožena, čeprav posest meji na območje Pacific Palisades, ki je povsem uničeno.