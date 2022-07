Beckhamova zaljubljena v Dalmacijo

Da je sloviti par za poletni oddih, med katerim sta zaznamovala že 23. obletnico poroke, obenem pa še hčerkin 11. rojstni dan, izbral kar največje razkošje, ni nikakršno presenečenje. In kam na morsko razvajanje, če ne v Dubrovnik, sta sklenila Victoria in David Beckham, ki te dni uživata na otoku Lopud, ki je sicer povsem blizu turističnemu vrvežu, a obenem velja za pravo oazo miru in zasebnosti.

Začela v Parizu

Za tiste z globokimi žepi, kakopak, ki jih britanska zakonca nedvomno imata, saj je njuno premoženje ocenjeno na kar 450 milijonov evrov. Za bivanje v razkošnem kompleksu Lopud 1483 namreč za vsako prenočitev za deset ljudi odštejeta kar deset tisočakov, toda vila, nekoč frančiščanski samostan, zagotavlja vse, kar si lahko zvezdniško srce poželi. Od vrhunske kulinarike, udobja in pa predvsem zasebnosti, ki je na vrhu seznama zakoncev Beckham, ta sta jasno poudarila, da si med težko prigaranim oddihom ne želita vdorov paparacev in radovednih domačinov.

10 tisočakov na noč odštejeta na Lopudu.

Utrinke sreče delita na družabnih omrežjih, ko se sama za to odločita, oboževalcem pa nikoli ne razkrijeta, kam ju bo pot še ponesla. Tako sta evropsko turnejo začela v Parizu, nato sedla na Orient Express in razvajanje nadaljevala v Benetkah, kjer sta se vozila tudi z gondolo, zdaj pa uživata ob dalmatinski obali. Kam ju bo pot še ponesla, ni znano, prav tako ni jasno, ali z njima potujejo vsi otroci; najmlajša Harper je na Hrvaškem upihnila 11. svečko, ni pa znano, ali ji družbo delajo tudi starejši bratje Cruz, Romeo in mladoporočenec Brooklyn ter njegova izbranka, premožna dedinja Nicola Peltz.

Nekdanji samostan je danes butični počitniški kompleks. FOTO: Umdash9, Getty Images

Kakor koli že, 48-letna modna oblikovalka in članica nekoč zelo priljubljene zasedbe Spice Girls Victoria ter leto dni mlajši nogometni zvezdnik David se bosta naužila morskega zraka in dobrot, obiskala pa sta tudi sosednji otok Šipan, kjer so ju gostili v restavraciji Bowa. Nekdanji frančiškanski samostan na Lopudu iz 15. stoletja je baronica Francesca von Thyssen-Bornemisza, slovita zbirateljica umetnin, v dvajsetletni temeljiti prenovi preuredila v butični kompleks, ki je tako vsako leto počitniški raj številnim slavnim in bogatim, kje bosta svojo poletno turnejo nadaljevala zakonca, pa bomo zanesljivo izvedeli prav kmalu.