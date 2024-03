Balkanska pevka šokirala: po 24 letih se ločuje

Priljubljena estradnica srbskega rodu Dragana Mirković je v včerajšnjem sporočilu za javnost razkrila, da se ločuje od dolgoletnega soproga Tonija Bijelića. Kot je navedla, že tri leta ne živita več pod isto streho, zdaj pa je vložila še zahtevo za ločitev.

Mirkovićeva in Bijelić sta se poročila leta 2000. Spoznala sta se na Dunaju, kjer je pevka organizirala dva koncerta. Na Dunaju bo živela tudi po ločitvi.

Kot poroča Blic, ima Toni novo spremljevalko, s katero živita v Nemčiji in je 15 let mlajša od njega. Menda to ni edina ženska, ki je kriva za ločitev. Bijelić naj bi se namreč na nastopih lastne žene spogledoval z dekleti in poskušal stopiti v stik z njimi. Mirković je zapisala, da »preživlja zelo težko obdobje«. Temu pa še dodala, da je najmočnejša, kadar je najteže.