Baldwin spet obtožen zaradi smrti kolegice

Kaj se je dogajalo na snemanju vesterna Rja (Rust) oktobra 2021, za javnost še vedno ostaja velika skrivnost. Je pa v petek velika porota iz Nove Mehike potrdila obtožnico nenamernega uboja proti igralcu Alecu Baldwinu zaradi incidenta s strelnim orožjem leta 2021, med katerim je bila ubita snemalka filma Halyna Hutchins. Medtem ko je od lani vložene obtožnice tožilstvo odstopilo zaradi pomanjkanja dokazov, je zdaj porota potrdila kar dve točki obtožnice nenamernega uboja: prvo zaradi malomarne uporabe strelnega orožja, drugo pa zaradi dejanja, ki je zanemarilo varnost drugih oseb.

Baldwin je oktobra 2021 na snemanju filma izstrelil naboj proti snemalki in jo ubil ter ranil režiserja Joela Souzo. Za orožje je bila na snemanju zadolžena Hannah Gutierrez Reed, ki bi morala preveriti, ali so v pištoli morda pravi naboji. Tudi ona je obtožena uboja. Katere nove dokaze so pridobili tožilci proti Baldwinu glede na to, da je bila za orožje zadolžena Guiterrez Reedova, ni jasno. Ameriški mediji so pred kratkim poročali, da ji tožilci ponujajo nižjo kazen v zameno za sodelovanje.

Med snemanjem oktobra 2021 je bila s strelom iz pištole ubita snemalka filma Halyna Hutchins.

Baldwin je doslej zanikal, da bi pritisnil na sprožilec pištole, ki mu jo je izročil pomočnik režiserja David Halls. Ta je lani priznal krivdo za malomarno ravnanje z orožjem in dobil šest mesecev pogojne kazni. Preiskava FBI je potrdila, da se je lahko pištola sprožila tudi brez pritiska na sprožilec, če se na odklenjeno kladivce deluje s silo, na primer tako, da orožje pade na tla. Tožilci so že oktobra lani objavili, da poznajo nova dejstva, ki bodo dokazala Baldwinovo sokrivdo za smrt, vendar drugega kot tega, da naj bi bila dejstva posledica analize pištole, niso razkrili.

Incident je sprožil vrsto civilnih tožb, vključno s tožbami zaradi povzročitve smrti, ki so jih vložili člani snemalkine družine in se osredotočajo na obtožbe, da niso bili upoštevani varnostni predpisi.

Podjetje Rust Movie Productions je nadzornikom za varnost na delovnem mestu plačalo 100.000 dolarjev globe zaradi kršitev standardnih protokolov filmske industrije.

18 mesecev zapora mu grozi.

Snemanje filma Rust se je lani nadaljevalo v Montani na podlagi sporazuma z vdovcem snemalke Matthewom Hutchinsom, ki je postal izvršni producent. Baldwinovi odvetniki so sporočili, da bodo na sodišču vztrajali in dokazali Baldwinovo nedolžnost. Če bo Baldwin obsojen, mu grozi do 18 mesecev zaporne kazni.

Medtem ko so Baldwinovi odvetniki prepričani o zmagi, pa naj zvezdnik ne bi bil tako zelo optimističen. Na prvi fotografiji, ki so jo paparaci posneli po potrditvi obtožnice, je na sprehodu z ženo in otroki ob obali v Montauku videti precej mračno razpoložen. Posnetek s sprehoda je objavil tudi sam na profilu na instagramu, pod njim pa so se usuli komentarji v podporo igralcu.

Neimenovani viri poročajo, da je zaradi obtožb pod velikim stresom in da je bila novica o obtožnici po čudovitem božičnem in novoletnem praznovanju v družinskem krogu velik šok. Ponovno sojenje naj bi predstavljalo velik stres tudi za njegovo ženo Hilario, ki je 6. januarja dopolnila 40 let. Par, ki se je poročil leta 2012, ima sedem otrok: hčerke Carmen Gabrielo, Marío Lucío Victorio in Ilario Catalino Ireno ter štiri sinove, Rafaela Thomasa, Leonarda Ángela Charlesa, Romea Alejandra Davida in Eduarda Pao Lucasa.