Baldwin na sodišču zaradi umora iz malomarnosti

Ta teden so se oči celotnega sveta zabavne industrije, pa tudi širše, usmerile v Novo Mehiko. Stekel je namreč sodni proces proti hollywoodskemu igralcu Alecu Baldwinu za nenamerni umor direktorice fotografije Halyne Hutchins med snemanjem filma Rust. Zvezdnik, pred katerim sta približno dva najbolj mučna in živce parajoča tedna, ki bosta odločala o njegovi usodi, se je januarja sicer izrekel za nedolžnega, a če tožilstvu uspe dokazati njegovo krivdo, ga po najbolj črnem scenariju čaka do 18 mesecev zapora.

Spomnimo. 21. oktobra 2021 se je med pripravami na snemanje sprožila rekvizitna pištola, ki jo je Baldwin držal v rokah. Pod strelom je ugasnilo Haylnino življenje, z veliko več sreče pa jo je odnesel režiser Joel Souza, ki ga je naboj zgolj ranil. Kako in zakaj se je zgodila tragedija, ki je šokirala Hollywood, še do danes ni povsem jasno, saj Baldwin že od začetka vztraja, da na sprožilec nikoli ni pritisnil in se je pištola sprožila kar sama.

Še druga in večja uganka pa ostaja, kako so se v pištoli namesto slepih znašli pravi naboji, sploh ko pomislimo, skozi koliko rok je pištola morala iti – od dobavitelja prek koordinatorja varnosti pri snemanju in pomočnika režiserja do rekviziterke in filmske orožarke – in koliko pregledov prestati, preden se je znašla v igralčevih rokah. Orožarka Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila odgovorna za varnost orožja in je s strelivom napolnila usodni revolver, je bila v ločenem procesu pred tremi meseci že spoznana za krivo uboja iz malomarnosti, za kar so ji dosodili najvišjo možno kazen, 18 mesecev zapora. V približno dveh tednih pa bo jasno, ali bo isto doletelo tudi Baldwina.

Še vedno je uganka, kako je v pištoli pristal pravi naboj. Tega v vrečki za dokaze kaže tožilka Erlinda Ocampo Johnson. FOTO: Pool Via Reuters

Varnostni aparat je bil tisti, ki je vse pustil na cedilu.

Hollywoodski težkokategornik

V ponedeljek, ko se je hollywoodski težkokategornik prvič pojavil na sodišču, sta se sprva odvila sestanka obrambe in tožilstva s sodnico. V uvodnih izjavah v sredo pa sta obe strani nato tudi javno pokazali svoje karte in strategiji. Tožilstvo je izpostavilo Baldwinovo dvojno vlogo igralca in koproducenta, ki naj bi ignoriral varnostne predpise, kršil osnovna pravila uporabe orožja ter izvajal pritisk na sodelujoče pri snemanju in jih s tem spravljal v nevarnost. Obramba pa vztraja, da je tu pomembna le njegova vloga igralca, čigar naloga ni preverjati, ali je orožje nabito ali ne.

Tožilka Erlinda Ocampo Johnson je v uvodu opisala Baldwina kot vplivno zvezdo, ki je ravnal malomarno in brez skrbi za varnost drugih. Med drugim naj bi zahteval največjo možno strelno orožje za sceno filma, ki se je nato končala tragično, ni se udeleževal rednih urjenj ravnanja z orožjem, z orožjem pa je pogosto meril v druge. »Igral se je s pravim strelnim orožjem in kršil temeljna pravila ravnanja z njim,« je dejala poroti in razložila, da bi po varnostnih pravilih igralci obvezno morali preveriti orožje, ki se jim ga preda, z njim ne smejo meriti v druge ali imeti prsta na sprožilcu, če ne nameravajo ustreliti.

»Slišali pa boste tudi, da se je zaradi omejenega proračuna varčevalo, nekateri ljudje, ki so jih najeli, so bili povsem brez izkušenj.« Na drugi strani pa je igralčev odvetnik Alex Sapiro poudaril, da njegov varovanec ni naredil ničesar narobe in je zgolj delal, kar igralci pač delajo – igral. »Varnostni aparat je bil tisti, ki je vse pustil na cedilu. Pravi naboji nimajo česa iskati na snemalnem prizorišču. Baldwin je bil le igralec, ki je uporabljal rekvizit, ki mu je bil predan. Zagrešil ni nobenega zločina,« je dejal in razložil, da ni naloga igralcev, da preverjajo rekvizite. To je naloga drugih, ki jim je tokrat tragično spodletelo.