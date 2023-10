Arnold Schwarzenegger o aferi z gospodinjo, ki je razdrla njegov zakon

Ena od škandaloznih zgodb iz življenja igralca Arnolda Schwarzeneggerja (76) je tista o njegovi aferi z gospodinjo Mildred Baena (62), s katero je imel nezakonskega sina Josepha (26).

Arnold je o aferi, ki je končala njegov zakon z Mario Shriver, spregovoril za revijo People.

»To je moje 'sranje',« je kratko rekel Arnold.

Spomnimo, Arnold je imel afero z Mildred že leta 1996, ko je Maria odšla na počitnice z njunimi tremi otroki. Sin Joseph se je rodil leto kasneje, le pet dni po rojstvu sina Christopherja (26) Arnolda in Marie.

Da je Joseph dejansko Arnoldov sin, ni bilo znano vse do leta 2011, ko je LA Times razkril afero. Podobnost med slavnim igralcem in Josephom je bila nesporna. Še istega leta je Maria vložila zahtevo za ločitev, uradno pa sta se ločila šele deset let pozneje.

»Razumem in si zaslužim jezo in razočaranje svoje družine. Ni izgovorov in prevzemam polno odgovornost za bolečino, ki sem jo povzročil. Opravičil sem se Mariji, otrokoma in družini. Res mi je žal,« je takrat dejal Arnold.

Zdaj je spet spregovoril o ločitvi z Mario.

»Nisva se kregala. Moje poglavje življenja z Mario bo trajalo večno. Samo do nje čutim ljubezen,« je rekel Arnold.

Arnold in Maria imata skupaj štiri otroke. Poleg najmlajšega Christopherja imata še hčerke Catherine (33), Christino (32) in sina Patricka (30), poroča 24sata.hr.

