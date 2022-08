Terminator je neuničljiv: pestra kariera, škandalozna zasebnost

Upihnil je že 75. svečko, toda Arnold Schwarzenegger je še vedno neustavljiv, poln neverjetne energije in izjemno optimističen. Najbolj znani Avstrijec in hollywoodski mišičnjak, ki si je vstopnico za Hollywood prislužil z naslovom prvaka na tekmovanju Mister Universe, ko je bil star 20 let, se danes hvali ne le z zavidljivo filmsko, ampak tudi politično kariero, zasebno življenje pa ga je večkrat poneslo na opravljive strani časnikov.

Mišice, film, politika

Rodil se je leta 1947 v Thalu pri naših severnih sosedih. Njegov oče je bil policist in nekdanji nacist, sam pa je že v najstniških letih začel sanjariti o zvezdniškem življenju čez lužo, zato je začel pozornost modnih in igralskih agentov pritegovati z udeležbo na lepotnih tekmovanjih, kjer se je postavljal ob bok drugim mišičnjakom. Ni le dvigoval uteži, ukvarjal se je tudi z nogometom in plavanjem, a največ časa je preživel v fitnesu; kot je pojasnil v poznejšem intervjuju, je treba vsako mišico oblikovati in utrjevati posebej. Njegovo telo je kakor delo kiparja, vsak kvadratni milimeter je natančno in posebej izklesan.

K ikonični vlogi Terminatorja se redno vrača. FOTO: Herwig Prammer, Reuters

Veliki met mu je nazadnje le uspel in odpotoval je čez lužo. Prvi filmski nastop mu je omogočil film Herkules v New Yorku, za njegov preboj do najuglednejših ustvarjalcev pa gre zasluga Andyju Warholu; pionir poparta naj bi bil namreč navdušen nad njegovim telesom, ki ga je opeval kot umetnino in ga je rad upodabljal. Dragoceno prijateljstvo ga je pripeljalo do številnih režiserjev in producentov ter filma Bodibilderji 1977, nato pa do Konana Barbarja; pisalo se je leto 1982, Američani so ga vzljubili, medijem pa se je prikupil zaradi simpatičnih in nadvse kratkih povedi z izrazitim nemškim naglasom. Sledil je Terminator, s katerim se je utrdil v filmski industriji in ki mu je prinesel največ slave in denarja dotlej. Nizkoproračunska mojstrovina Jamesa Camerona je bila nepričakovana uspešnica, ki se je na platnih s Schwarzeneggerjem vred znašla še nekajkrat, Avstrijcu pa je androidni morilec odprl vrata tudi do drugih, predvsem komičnih žanrov.

2003. je začasno pomahal Hollywoodu v slovo.

Čas za politiko

V zakonu z Mario Shriver so se rodili štirje otroci. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Leta 2003 je pomahal Hollywoodu v slovo (čeprav ne povsem dokončno), preusmeril se je v politiko. Kot mož Marie Shriver, zaprisežene demokratinje, pripadnice znamenite ameriške politične rodbine in nečakinje umorjenega Johna F. Kennedyja, je seveda presenetil z republikansko kandidaturo za položaj kalifornijskega guvernerja, a tudi zmagal. Na položaju je ostal osem let. Leta 2011 se ni poslovil le od politične kariere, ampak tudi od zakonskega življenja, v katerem so se rodili štirje otroci (pa še en zunajzakonski). Po več skokih čez plot ga je namreč žena odslovila, uradno pa sta se ločila šele lani.

Njegov zakon so končali številni skoki čez plot.

Po zmagi Donalda Trumpa se je Schwarzenegger oddaljil od republikanskih stališč in se zbližal z demokratičnimi, zadnja leta pa se posveča predvsem okoljevarstveni problematiki, je tudi glasen nasprotnik Kremlja in vojne v Ukrajini. Ni pa zanemaril svojih mišic; še vedno redno telovadi in dviguje uteži, prehranjuje pa se pretežno vegetarijansko, je še razodel.