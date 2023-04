Igralec in politik postal motivator, zdaj zasluži več kot predsednik (FOTO)

Bodibilder svetovnega kalibra, ki si je z razkazovanjem in napenjanjem velikanskih mišic prislužil naziv Mr. Universe in kar sedem prestižnih naslovov Mr. Olimpia. Hollywoodska akcijska zvezda. Politik in nekdanji guverner ameriške zvezne države Kalifornija. Temu seznamu dosežkov Arnold Schwarzenegger dodaja še enega – motivacijski govornik in pisec.

Kot guverner je celo vodil ameriško zvezno državo Kalifornijo. FOTO: Patrice Lapoirie/startraksphoto

»Oče mi je vedno govoril: Arnold, bodi koristen. Zato vselej, ko k meni pristopijo ljudje in mi povedo, kako sem jim pomagal s svojimi nasveti, vidim, kako koristni so moja življenjska filozofija, njena pravila in orodja. Zdaj so me prepričali, da to svojo filozofijo prelijem na papir. Tako bodo vsi imeli nekaj koristi od mojih nasvetov in orodij,« je avstrijski hrust napovedal jesenski izid knjige.

Vsega je torej kriv njegov oče Gustav, ki je malega Arnieja vzgajal strogo in s trdo roko. »Vedno mi je govoril, naj bom koristen in naj ne zapravljam časa s samim seboj. Tega tedaj nisem razumel. A zdaj, s 75 leti življenja za sabo, vem, da je to pomenilo vse.« V čast temu vodilu, ki mu ga je vcepil oče, bo naslov knjige Bodi koristen: Sedem orodij za življenje (Be Useful: Seven Tools For Life). V njej bo skozi osebne zgodbe, z opisi svojih uspehov in porazov pokazal pot skozi življenje.

Že kot otrok je sanjal o karieri v Hollywoodu.

Jasna vizija, velikopotezno razmišljanje, trdo delo, komunikacija, reševanje težav, radovednost in želja, da nekaj vrneš skupnosti, to so dejavniki, ki so Schwarzeneggerja po njegovem mnenju pripeljali do uspeha, ki ga še danes preseneča. »Ko sem bil star 15 let, sem imel že zelo jasno izoblikovano predstavo, kaj želim doseči v življenju. Želel sem postati svetovno dober bodibilder, oditi v Ameriko in tam prodreti v filmsko industrijo ter postati slaven in bogat.« S trdim delom in predanostjo je vse to dosegel. To in še precej več. »Zadnja stvar, ki sem jo načrtoval ali pričakoval, ko sem treniral v avstrijskih telovadnicah, v tisti moji ječi, je bila, da bom nekoč guverner Kalifornije in aktivist za čisto okolje.« Čeprav ga je zdaj še bolj presenetilo, da zgolj z deljenjem svojih modrosti služi že absurdne zneske. »Nenadoma sem tu, potujem z enega konca sveta na drugega ter z motivacijskimi govori služim bolje kot predsedniki in zunanji ministri. Noro!«

Na knjigo bomo morali čakati do 10. oktobra. Do takrat pa se bodo morali vsi, ki si želijo njegovega usmerjanja in nasvetov, zanesti na zvezdnikov podkast Arnie's Pump Club, kjer modruje, kako bolje in lepše skozi vsakdan. »Če imaš veliko na krožniku, se zlahka zgodi, da se pod težo vsega vdaš. To je povsem naraven odziv,« pravi Arnie in razkrije, da lahko najdemo tudi drugo pot. Boljšo. Preprosto se moramo naučiti, da tudi v množici stvari ali težav pred seboj vedno rešimo najprej eno. Ne poskušajmo rešiti vsega naenkrat, saj je to recept za poraz.

Zadnja stvar, ki sem jo načrtoval v tisti moji ječi, je bila, da bom nekoč guverner Kalifornije.

»Moram se spopasti s petimi moškimi. Če me obkolijo in se bom moral boriti z vsemi petimi naenkrat, me bodo sesuli. Tepem se z vsakim posebej, tako imam namreč možnost za zmago,« je slikovit zvezdnik. »Poskusite to v vsakdanjem življenju z vsakdanjimi rečmi.« Prihajajoča knjiga ni njegov prvi literarni podvig. Pred desetletjem je izdal svoje spomine, pred tem pa več knjig o fitnesu.

Ko je garal v telovadnicah, se mu sanjalo ni, kaj vse je pred njim. FOTO: osebni arhiv

Njegova motivacijska knjiga prihaja na police 10. oktobra. FOTO: osebni arhiv