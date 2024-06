Aretacija kaplja čez rob, ženo pevca opazili brez poročnega prstana (FOTO)

Ko je prejšnji teden Justin Timberlake pijan sedel za volan, si najverjetneje ni mislil, kako močno mu bo ta nespametna poteza spremenila življenje. Na srečo ni povzročil nesreče, saj ga je pravočasno ustavil policist, je pa moral noč preživeti za rešetkami. Prav tako aretacija ni naredila nič dobrega za njegov ugled, še manj za odnos z ženo. Jessico Biel, s katero bi oktobra praznoval 12. obletnico poroke, so namreč te dni v New Yorku opazili brez poročnega prstana. Igralka, ki na vzhodni obali ZDA snema triler The Better Sister, je bila sicer odlično razpoložena in nasmejana, ni pa želela odgovarjati na vprašanja paparacev o moževi aretaciji niti o njuni zvezi. »Jessica je zadnja leta veliko pretrpela. Čeprav bi Justin rad obdržal imidž pridnega dečka, je v zasebnem življenju vse prej kot to, kar počasi prihaja na dan, in aretacija je bila za Jessico kaplja čez rob,« je hollywoodski publikaciji, ki spremlja življenja zvezdnikov, povedal vir blizu paru.

Obiskujeta zakonskega terapevta, ker se resnično ljubita, a nabralo se je preveč težav.

Govorice, da v njunem zakonu, ki ga skrbno skrivata pred javnostjo, ni vse tako lepo, kot se zdi, so se pojavile že leta 2019, ko se je razvedelo, da je Justin ženo prevaral s soigralko Alisho Wainwright. Paparaci so takrat posneli precej fotografij, na katerih sta se Alisha in Justin držala za roke, objemala in poljubljala, a se je po moževem javnem opravičilu Jessica odločila, da mu oprosti, tudi zavoljo njunih mladoletnih otrok. Nato je lani izšla biografija Justinove bivše Britney Spears, v kateri ga je obtožila, da je zaradi njegovih pritiskov naredila splav, Justin pa naj bi jo v treh letih zveze tudi večkrat prevaral. Pevkini zapisi so Jessico menda močno pretresli in že takrat je začela razmišljati, ali Justina sploh pozna, saj nenadoma ni bil več moški, s katerim se je poročila.

Nazadnje so ju skupaj opazili marca na zabavi po podelitvi oskarjev. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

V začetku maja je Jessica na Met Galo, največji modni dogodek leta, prišla sama. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

»Obiskujeta zakonskega terapevta, ker se resnično ljubita, a nabralo se je preveč težav in zdi se, da jih tudi terapije ne bodo rešile. Da je Justin žural s prijatelji, medtem ko je ona delala, je bilo slabo, aretacija pa je bila najbrž zadnji žebelj v krsto njunega zakona,« je še dejal omenjeni vir.