Ameriškemu zvezdniku tiktoka očitajo, da je bil rojen v Sloveniji (VIDEO)

Vas zanima, kako zveni, če Američan zapoje ponarodelo slovensko pesem?, ki si na TikToku rad privošči kakšno šalo na račun Balkana, se je poin drugih balkanskih uspešnicah lotil še slovenskih. Objavil je posnetek na katerem prepeva ponarodele Čebelice in skladboMigi migi.Na namige, da je je Slovenec, ki se je preselil v ZDA je odgovoril, da ne razume, zakaj ljudje mislijo to. »Še nikoli nisem bil v Evrop in ne poznam nobenega Balkanca. V tem primeru je bilo tako, da je Jay sam kontaktiral mene in me prosil, da zapojem njegovo skladbo Migi migi. Komaj znam brati slovensko. Vsa besedila moram pretipkati, da jih lahko preberem s svojimi ameriškimi možgani.«Justus v svojih objavah običajno nagovarja Hrvate, Srbe, Bosance in Slovence. Raziskuje balkansko kulinariko in se navdušuje nad jugom 45.