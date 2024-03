Pevki, ki prihaja v Slovenijo, sredi nastopa postalo slabo, na pomoč priskočile plesalke

Minuli teden smo pisali, da ena največjih zvezd današnjega časa na Balkanu Aleksandra Prijović prihaja tudi v Slovenijo, kjer bo maja nastopila v skoraj zagotovo razprodanih Stožicah. Prijovićeva polni dvorane, kjer koli napovedo njen koncert, in tako je bilo tudi včeraj v srbskem mestu Kragujevac, kjer pa ni šlo vse po načrtih.

»V nekem trenutku ji je postalo slabo in ni mogla dihati, zato so za nekaj časa prekinili nastop,« pišejo srbski mediji. Pevka se je usedla na stol, da ne bi izgubila zavesti, še dodajajo.

Na pomoč so ji priskočile plesalke, ki so bile na odru. Priljubljena pevka si je hitro opomogla in nadaljevala koncert.

Tudi v ljubljanski Areni Stožice bodo ljubitelji tovrstne pop-folk glasbe imeli priložnost uživati v uspešnicah, kot so Bogata sirotinja, Sabotiram, Ja sam odlično, kot tudi songih z zadnjega albuma Devet života in aktualnem singlu Poslednji kabare.