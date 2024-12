34-letna vplivnica umrla na dogodku: iskala je pomoč, a ji ni nihče pomagal

Vplivnica Dominique Brown je umrla pri 34 letih zaradi alergijske reakcije, poroča Daily Mail.

Dominique Brown je 5. decembra obiskala dogodek BoxLunch, kjer je po nesreči zaužila hrano, ki je vsebovala alergen, na katerega je bila alergična. Po navedbah prisotnih influencerjev jedi niso bile označene kot alergene, Brown pa naj bi bila alergična na arašide.

»Vprašala je, ali hrana vsebuje arašide, in vsi so rekli, da ne. Ko je jedla in se je takoj počutila slabo, je prosila, naj jo nekdo odpelje v bolnišnico, vendar so vsi zavrnili in raje želeli narediti fotografije. Kako žalostno,« je zapisala uporabnica omrežja X, ki je dejala, da je Brown zadnjih 10 let prijateljevala z njeno mamo.

Oglasil se je njen brat

Po tragični smrti je njen brat Patrick Ramos na njenem profilu delil objavo:

»Rad bi se zahvalil njenim sledilcem na družbenih omrežjih za vso ljubezen, ki so ji jo izkazovali. Pogrešal bom svojo sestro in najboljšo prijateljico ter njen nalezljivi nasmeh. Hvala vsem, iz srca,« je zapisal.

Znana kot Disneyjeva oboževalka

Dominique Brown je bila prepoznavna kot vplivnica, ki jo je navdihoval Disney. Daily Mail je poročal tudi o podobnem primeru iz oktobra, ko je zdravnica Kanokporn Tangsuan (42) umrla po tem, ko je osebje restavracije v Disneyjevem parku ignoriralo njeno opozorilo o alergiji na oreščke in ji postreglo kontaminirano hrano.

Njen mož Jeffrey Piccolo je po njeni smrti vložil tožbo proti Walt Disney Parks and Resorts, v kateri je trdil, da je osebje zanemarilo pravilno usposabljanje o alergenih. Zahteval je več kot 50.000 dolarjev za duševno bolečino, stroške pogreba, medicinske stroške in izgubo prihodkov.

Na X-u kritike o pomanjkanju pomoči

Uporabniki omrežja X so izrazili ogorčenje, ker Brown ob poslabšanju njenega stanja ni prejela pomoči in je bila prepuščena sama sebi.