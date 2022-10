Zvezdnikovi spomini: imela sta sobo le za seks (FOTO)

Od njegove smrti se je odvrtelo že 14 let, vseeno pa se je zdaj spet zaslišal glas Paula Newmana. Pot do ljudi so namreč našli njegovi spomini, ki jih je ob pomoči scenarista Stewarta Sterna začel kopičiti že v 80. letih prejšnjega stoletja.

Veljal je za seks simbol, a z dekleti je bil precej neroden. FOTO: Dokumentacija Dela

Na trak kaset je lovil svoje spomine na kariero in zasebno življenje, Stern se je pogovarjal s Paulovimi prijatelji in sodelavci, a so se ti avdiozapisi na svoji dolgi poti nekje izgubili. Dokler jih ni nedavno na njunem domu našla zvezdnikova vdova Joanne Woodward ter z njih odpihnila prah, tako da so zdaj ujeti med platnice knjige The Extraordinary Life of An Ordinary Man: A Memoir (Izjemno življenje običajnega moškega: Spomini).

Za postavnim zvezdnikom hipnotičnega modrega pogleda so vzdihovale ženske po vsem svetu, v filmsko izročilo pa se je zapisal kot eden največjih moških seks simbolov vseh časov. Toda to je bila zgolj igralčeva zunanja podoba, tako ga je videl le svet, kajti v resnici je bil sramežljiv fant, ki se v družbi deklet ni znašel. »Zanje sem bil klovn.«

Njegovo samozavest v najstniških letih pa je slabila še njegova drobna rast, zaradi česar je moral prositi za posebno dovoljenje, da se je sploh lahko pridružil srednješolski nogometni ekipi. Ta nič kaj visoka samozavest ga je spremljala tudi še, ko je že en sam filmski prizor z njim napolnil kinodvorane z ženskimi vzdihi hrepenenja. Nato pa se je ob srečanju z Joanne spremenil v metulja, v radoživo seksualno bitje, za njima pa je – tako se bere knjiga – ostajala sled poželenja. Hoteli, javni parki, izposojevalnice avtomobilov, nič ni bilo varno pred njuno strastjo.

Čudil se je, da je preživel

Njuna ljubezen je bila takšna, ob kakršnih nam srce zatrepeče, čeprav se je začela, ko je bil Paul še vedno zavezan ženi Jackie Witte. A ko je 1953. pri broadwayski produkciji romance Piknik spoznal Joanne, je pozabil na ženo in njune tri otroke. Privlačnosti se nobeden izmed njiju ni znal in mogel upreti. Zapletla sta se v prepovedano romanco, ta pa je 1958. privedla do igralčeve ločitve, skoraj takoj zatem pa se je že zaobljubil Joanne, s katero sta se ljubila do njegove smrti. In strast med njima nikoli ni jenjala.

Z Joanne sta se strastno ljubila pol stoletja. FOTO: Press Release

»Joanne nama je uredila posebno sobo, ki ni bila najina spalnica. V njej je bila le velikanska postelja. To je bil najin bungalov za seks. Tudi ko so naju prišli obiskat že odrasli otroci, sva se tja zatekla večkrat na teden in preživela cele noči v glasnem, nebrzdanem ljubljenju.« Seveda pa se je tolikšna strast prenesla tudi v njune prepire. Glasne in dramatične – »a na koncu sta se vselej pobotala,« je dejala njuna hči Claire.

14 let po njegovi smrti so spomini izšli v knjigi.

Ena izmed točk trenja med večnima zaljubljencema je bilo njegovo nagnjenje k alkoholu, ki ga Newman ni skrival ali zanikal. »Bilo je na začetku 70. let, ko sem s tem šel predaleč. Toda za obvladano osebo, kakršna sem v svojem bistvu, je bil občutek, da nimam nadzora in da tvegam, čisti užitek,« priznava v spominih. »Grozne stvari se zgodijo, ko piješ. Čudim se, da sem preživel.«