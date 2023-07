Zvezdnik Spider-Mana posnel nasilen prizor gejevskega seksa, oboževalci ga branijo

Oboževalci Toma Hollanda (27) so stopili v njegov bran, potem ko je njegov prizor seksa v zadnji epizodi The Crowded Room postal viralen. Serija se predvaja na Apple TV+ in je navdihnjena z resnično zgodbo o Billyju Milliganu, ki je bil prvi, ki je bil oproščen kaznivega dejanja zaradi diagnoze disociativne motnje identitete.

Tom Holland v tesnem oblačilu Spidermana. FOTO: Press

Ta psihološki triler spremlja Dannyja Sullivana, lika Milligana, ki ga igra Holland, potem ko je aretiran zaradi vpletenosti v streljanje v New Yorku leta 1979. Danny razkrije svoje življenje v nizu intervjujev z zasliševalko Ryjo Goodwin (Amanda Seyfried), skozi katere se razkrijejo podrobnosti njegove skrivnostne preteklosti.

Zadevni viralni prizor je v osmi epizodi Reunion, kjer gre Danny v klub oblečen v črno in z močno namazanimi oči. Po plesu z moškim gresta na stranišče na grob seks. Nato ga prikažejo, kako pleše pod vplivom drog in izvaja oralni seks.

Reakcija na družbenih omrežjih

Ta prizor ni naletel na odobravanje na družbenih omrežjih in je mnoge spodbudil k homofobnim kritikam.

»V užitek mi je gledati krhke moške, ki imajo duševne zlome, ker je Tom Holland postal viralen,« je zapisal oboževalec na Twitterju.

»Oh, draga, saj se zavedaš, da je igralec, kajne? Pravzaprav ni Spider-Man. Lahko igra vloge, ki jih želi, tudi takšne. Globoko vdihni in se spusti na tla,« je oboževalec omenil Hollandovo vlogo Spider-Mana.

»Reakcija heteroseksualnih moških na spletu na prizor Toma Hollanda samo dokazuje, da vsi na gejevski seks gledate kot na grd in ponižujoč ali šalo, ker nikakor ne bi smeli biti tako travmatizirani zaradi spolnega prizora,« je dodal drugi oboževalec.

»Ljudje, ki se homofobno šalijo o tem, morajo razumeti, da je znak dobrega igralca, da si dovoliš biti odprt za nove vloge, ki so izziv,« pojasnjuje oboževalec, poroča jutarnji.hr.