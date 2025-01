Znani slovenski baritonist nastopil v sanjski dvorani (FOTO)

Jure Počkaj si pot utira tudi na tujih opernih odrih. Letos se mu je uresničila ena od pevskih želja, nastopil je namreč na odru slovite filharmonije v Liverpoolu. Takšni nastopi so rezultat in plačilo za trud, ki ga vlaga na svoji poti. »Moj prodor na tujo operno sceno je precej počasen in že več let delam na tem. Novice, ki se v zadnjem času kje pojavijo, so plod večletnega dela, mislim pa, da se nezadržno premika naprej,« pravi baritonist. Od dosedanjih nastopov je ponosen tudi na sodelovanje z operno hišo na Reki. »Z njimi sem podpisal štiriletno pogodbo. Pri njih se počutim kot doma. Učim se hrvaščino, sem pa na srečo iz generacije, ki malo po posluhu, malo po izkušnjah precej razume in uporablja hrvaški jezik,« pove.

Upam, da ga bom kdaj slišal v živo na drugi strani mavrice ali pa da lahko tja gor sliši mlade operne umetnike.

Rezultatov na poklicni poti je vesel, saj konkurence ni malo. »Močna konkurenca me veseli, saj se trudim in izboljšujem tudi zaradi nje. Vidim, s katerimi vlogami se lahko spopadem bolje. V veliko zadovoljstvo mi je bilo, ko sem na odru reške opere v vlogi Albericha bil bitko proti mogočnemu Wotanu, Goranu Juriću, ki je res svetovni operni basist, in požel hvalevredne kritike. Celotna produkcija Renskega zlata v režiji Dražena Siriščevića je bila svojevrsten uspeh reške opere,« doda.

Pestro je tudi na operni sceni, v tujini še bolj kot v Sloveniji. »Operna scena je po vseh norostih zadnjih petih let še vedno zelo živa in barvita, je pa postala neprimerno bolj zahtevna za operne soliste, za nekatere je tudi preživetje v tej branži vprašljivo. To se čuti ne samo v EU in deželi opernih produkcij, Nemčiji, ampak tudi v Angliji. Dvorane so povsod polne, zato problem verjetno tiči v prenizkem mestnem, zasebnem oziroma državnem financiranju, saj vemo, da je opera najzahtevnejša umetnostna zvrst.«

Idoli med kolegi

Doslej je imel priložnost srečati tudi nekaj svetovno znanih opernih imen, ki jih je že prej nadvse cenil.

Po srcu baritonist, po duši rocker

Glasba tudi za domačimi vrati

Sin je navdušen nad harmoniko.

»Poleg Joséja Carrerasa, s katerim sva komentirala vokalno tehniko in razlike med tenorskim in baritonskim registrom, sem bil na večerji s Placidom Domingom v operi Kendall's Brasserie. Na žalost pa se nisem nikoli srečal z Lucianom Pavarottijem, ki mi je bil največji vzornik od mladih nog. Upam, da ga bom kdaj slišal v živo na drugi strani mavrice ali pa da lahko tja gor sliši mlade operne umetnike. Da ne pozabim omeniti srečanja z legendarnim baritonistom Dmitrijem Hvorastovskim, ki sem ga prav tako srečal po koncertu v operi v Los Angelesu in mu podaril buteljko slovenske rebule. Osebno sem najbližje maestru Vladimirju Chernovu, ki je v nekaterih vlogah po mojem mnenju celo prekašal slavnega Dmitrija, in kadar le imam čas, se z njim dobim na Dunaju,« razkrije.

Zapel bi rock

Čeprav je zapriseženi operni izvajalec, pa ga navdušujejo tudi druge zvrsti. Še več. Z veseljem bi tudi nastopil v katerem drugem žanru. »Definitivno bi bil svetoven kak nastop z Rammstein, Iron Maiden ali kakšnimi manj znanimi alternativci, kot so to naredili Gojira na olimpijskih igrah, ki jim sledim že vsaj 10 let. Taki nastopi ljudem ostanejo v spominu. Imam tudi idejo za priredbo z Laibach, nisem pa prepričan, ali ne bi bila preveč komercialna po njihovem okusu. Zagotovo pa bi nastopil tudi s kakim svetovnim pop pevcem ali pevko. Rihanna mi je top in nekaj njenih popularnih komadov sem večkrat poslušal.«

S Joséjem Carrerasom sta primerjala pevski tehniki.

Nastop v sloviti liverpoolski dvorani FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Pred leti je v Ljubljani in Zagrebu že nastopil z žal že pokojnim Paulom Di'Annom, legendarnim prvim pevcem skupine Iron Maiden, kar mu je ostalo v trajnem spominu. Nad glasbo se navdušuje tudi Juretov prvorojenec; ali bo šel po očetovih stopinjah, je še veliko prekmalu reči, zanimanje za glasbo pa kaže že zdaj. »Kadar le lahko, gre Patrik z mano na korepeticije, še najraje pa prisluhne fantom iz orkestra. Res ima rad zven harmonike, kitare in bobnov. Ti me ne bi čisto nič motili, če bi jih vadil pri sosedovih ali kje drugje, mu bomo pa preuredili klet, če bo bobnanje njegova odločitev. Komaj dve leti star je na eni izmed božičnic že zdržal celoten koncert in raztegoval meh še med govorom podžupanje,« pravi o sinu. Bi, če bo Patrik pokazal glasovni talent, z njim zapel ali posnel kakšen duet? »Seveda! Če bo tako lepo oblikoval melodije kot doslej in če mu bom znal prisluhniti, bova imela še več dela, kot če bi imel najnovejši model umetne inteligence za komponiranje,« doda.