Zmelkoow razveselili svoje privržence z novim videospotom (VIDEO)

Še dobro, da je usoda skupini Zmelkoow namenila še nekaj časa in da se njihove črnoglede napovedi o koncu sveta niso uresničile. Zmelkoow namreč predstavljajo novo skladbo Še dobro. V svoji biti in osnovi je skladba skoraj ljubezenski komad, ki se dogaja v izjemno slabih občih in vremenskih razmerah. A kot je pri Zmelkoow pogosto, je to zgolj enoplasten pogled.

Še dobro je hkrati poziv k iskanju pozitivnih plati življenja ne glede na okoliščine, zasedba sporoča, da se lahko v vsaki, še tako brezupni situaciji najde kaj dobrega. Da ne bodo vedno zmagovali zgolj črne misli in slabi obeti. Skladba je umeščena v širši kontekst globalnega segrevanja, v katerem niti veje dreves niso več to, kar so bile – nekaj, kar prenese obremenitev človeškega telesa, pa če po njih plezaš po zrelo češnjo, se nanje po opičje obesiš ali pa poskušaš končati svojo pustolovščino, ki ji pravimo življenje.

Ker pa je hkrati nekakšen poziv k iskanju pozitivnih plati v dobro-slabi sivini, ima pesem tudi resne možnosti, da postane himna gibanja Še dobro, ki ga Zmelkoow splavljajo sočasno s skladbo. Ob tem verjamejo, da je dobrote, čeprav se dobro skriva, po svetu veliko, samo videti jo je treba pod plastmi saj, smeti, zlobe in neumnosti.