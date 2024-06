Zlata ribica v novi preobleki

Potem ko je Zlata ribica obnorela splet ter na družbenih omrežjih in glasbenih platformah dosegla 9 milijonov ogledov, duo Maraaya pesem, ki je Slovenijo osvojila tudi z igrivo koreografijo, predstavlja v novi preobleki. Skladba te dni glasno odmeva tudi po slovenskih gradovih, ne samo po radijskih postajah. Tako kot njuna prva turneja in veliki koncert v Križankah so tudi Čarobni večeri na gradovih velika uspešnica.

»Grajski koncerti so nadgradnja tistega, kar je občinstvo lahko doživelo na najini prvi turneji, hkrati pa obiskovalcem pričarava delček tega, kar lahko pričakujejo v Tivoliju in Taboru, zato že vključujeva goste. Turneja večerov na gradovih nas je z obiskovalci še bolj povezala, ganjena sva bila, ko so na enem od nastopov vztrajali in skoraj eno uro čakali na lepo vreme,« se Marjetka in Raay Vovk spominjata druženja v grajskem parku v Sevnici, kjer je tik pred začetkom začelo močno deževati, a je občinstvo počakalo z njima in sledil je nepozaben koncert.

»Občinstvo z nama ne glede na leta vedno tudi zapleše koreografijo Zlate ribice in skoraj devet milijonov ogledov naju je spodbudilo, da pripraviva še eno različico,« sta še povedala zakonca.