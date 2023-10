Združil moči z raperjem

Thomas March je umetniško ime Tomaža Mariča, gonilne sile kolektivov. Ti nastajajo in se (po)imenujejo glede na sodelujoče umetnike in tematike projektov, ki vedno vključujejo tako glasbo kot video. Tokrat je poskrbel za nastanek kar 25. avdiovizualnega projekta, ki je hkrati njegov prvi korak v svet rap napevov.

Skladbo Lublana je posnel z Blažem Blagusom, ki je Tomaža obiskal v času epidemije in z željo, da izbere eno izmed treh demo skladb, ki bi postala Blagusov debitantski singel. Tomaž in Blaž sta se v hipu ujela tako kreativno kot tudi prijateljsko in sta po seriji ustvarjalnih noči dokončala vse tri skladbe.

Melodična

»Prvi verzi za pesem Lublana so sicer nastali debelih 20 let nazaj. V osnovi je bila pesem zamišljena kot kritika tedanje Ljubljane, vendar se je ton besedila spremenil. Nastajati je začela oda Ljubljani, kjer se prepletajo zgodbe iz moderne Ljubljane s spomini iz preteklosti,« nam je zaupal Blagus. Sodelujoči na njegovem prvencu so prekaljeni in predvsem odlični glasbeniki, ki so že stalnica pri projektih v okviru Thomas March Collective. Vsak izmed njih je s svojim pristopom in talentom dodal tisto posebno začimbo, ki naredi pesem še boljšo, polno nepričakovanih elementov in melodično enostavno lepo.