Zavetje v namišljeni ljubezenski zgodbi (VIDEO)

Ugledni ljubljanski glasbenik, bolje poznan kot, kitarist, avtor in član zasedbe Muff ter številnih drugih, v teh dneh predstavlja novo skladbo z naslovom Vertigo. Obdobje, v katerem so vladni ukrepi zategnili ročno zavoro glasbeni industriji, so nekateri poiskali nove ustvarjalne kanale. Med slednjimi je tudi priznan ljubljanski kitarist, ki je med tem časom odkril svoj alter ego in mu nadel ime Stalker. Po prvem singlu in dveh duetih se vrača s skladbo, kjer je glavni vokalist on sam. Kot pravi, je to vloga, s katero se sooča vsakič znova, iz projekta v projekt. Videospot opisuje tankočutnega uličnega umetnika, ki ob vsakdanjih stiskah išče zavetje v namišljeni ljubezenski zgodbi. Stalker je projekt, ki avtorju omogoča eksperimentiranje znotraj glasbene produkcije, žanrov in dopušča brezkompromisno ustvarjanje ne glede na smernice sodobnih trendov. Če ste iz avtorskega lonca domačega kitarista vajeni radijskih hitov, lahko v tej preobleki pričakujete ravno nasprotno. Tokrat je Stalker spet poklical na pomoč starega znanca, ki je odigral trobento, vse druge inštrumente, produkcijo in video pa je prispeval avtor sam.