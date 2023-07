Zaradi imena na sodišče?

Pop Design je legendarna pop skupina, ki jo imajo radi tako mladi kot tudi stari. Poleg številnih uspešnic je pot skupine zaznamovalo kar veliko situacij, ki so skoraj povzročile njen razpad. V zadnjih letih se je zamenjalo več pevcev, prav tako so med člani vznikali spori zaradi imena skupine in podobno.

Zasedba Pop Design se je skozi leta spreminjala, takšna je danes. FOTO: Osebni arhiv

Zadnji spor je čisto svež, utegne pa se zgoditi, da ga bodo glasbeniki reševali po sodni poti. Kot pravi Martin Erjavec, ki je skupaj s kitaristom Janijem Marinškom lastnik blagovne znamke in imena Pop Design ter lastnik besede Design v glasbene namene, so se za opozorilo odločili, saj nekdanji pevec skupine Miran Rudan s tem, ko oglašuje svoje nastope s polovico imena Pop Design, zavedno zavaja tako občinstvo kot tudi organizatorje. »V zadnjem obdobju smo prejeli veliko klicev oboževalcev, ki so obiskali koncert izvajalca Miran Rudan inDESIGN, misleč, da je Rudan ponovno pevec skupine Pop Design, in so dejansko pričakovali nastop naše skupine. Podobno se dogaja z organizatorji, ki mislijo, da bomo nastopili mi,« pravi Erjavec. Zato so prek odvetniške pisarne nekdanjemu pevcu poslali dopis z opozorilom. Kot pravi Erjavec, imajo zaradi Rudanove uporabe besede Design škodo.

Nova člana

»Pokazalo se je, da je škoda gromozanska. Publika je zavedena, organizatorji so zavedeni, tukaj lahko govorimo o veliki finančni izgubi skupine Pop Design,« zatrjuje. Z Rudanom se osebno niso srečali že dlje, prav tako niso ostali v stikih, saj Rudan nastopa s svojo skupino, Pop Design pa hodi po svoji poti. »Ne gojimo nobenih zamer do članov Rudanovega benda. Z nekaterimi smo v preteklosti sodelovali in so čisto v redu fantje. Enemu sem celo krstni boter. Rudan pa tukaj malo izstopa. Pop Design je v svoji bogati karieri zamenjal šest pevcev in razen Rudanu ni nikomur prišlo na misel, da bi kot samostojni izvajalec prevzel zgodbo Pop Designa in zraven svojega imena priključil še polovico imena skupine, ki jo je zapustil,« še pove Erjavec. Od odvetnika nasprotne strani so prejeli že odgovor, da bodo zadevo preučili, ob čemer Erjavec pove tudi, da je Rudan nekje že spremenil ime v Miran Rudan bend, torej brez dodane sporne besede Design. Kakšna pa je plat zgodbe Mirana Rudana in njegove spremljevalne skupine? »Dobili smo poziv in vse smo predali odvetnikom,« je bil kratek Rudan. Sicer pa ima skupina Pop Design dva nova člana, in sicer pevca Maja Vrhovca ter bobnarja Luko Petriča.