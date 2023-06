Zaradi filma je želel režiser videti njene orgazme tudi v živo (FOTO)

Jane Fonda je upravičeno veljala za seks simbol filmske meke sanj. Z enim samim pogledom in zapeljivim nasmeškom je že razorožila moške, da so ji popadali k nogam. To svojo prirojeno čutnost pa je zvezdnica znala tudi dobro izkoristiti, saj so ji kar trije moški obljubili večno ljubezen ter ji nataknili poročni prstan, vrsta njenih domnevnih ljubimcev pa se bere skoraj kot seznam privlačnih vplivnežev.

Nespodobno povabilo ji je predlagal v francoščini, zato se je pretvarjala, da ga ne razume.

Če je v govoricah kaj resnice, so ji svojčas greli posteljo tudi igralci Alain Delon, Jimmy Smits, Warren Beatty in Donald Sutherland ter pevca Kris Kristofferson in Mick Jagger. Tej skupinici izbrancev, ki so bili deležni Janinih nežnosti, pa se je na vsak način želel pridružiti tudi francoski režiser René Clément, a je izbral skrajno neroden pristop zapeljevanja. Med rjuhe jo je namreč poskušal spraviti kar z izgovorom, da sta skupaj snemala film.

Pevec je bil suh

Jane je bila 27-letna greha vredna lepotica, René pa z 51 leti od nje skoraj dvakrat starejši, ko sta združila moči pri trilerju Joy House iz leta 1964. Fondova se je pred kamero tedaj prelevila v Melindo, nečakinjo bogate vdove, ki podleže čarom nepomembnega kriminalca v podobi Alaina Delona. Vročična filmska scena je bila neizbežna, prav to pa je Clément poskušal izkoristiti, da bi Fondovo spravil v svojo posteljo. Svojo željo po mladi igralki je poskušal zamaskirati, češ da dela to le njej in filmu v prid. »Dejal mi je, da želi z mano v posteljo, saj moj lik v filmu doživi orgazem. Zato mora pač videti, kako sem videti med vrhuncem,« se je spomnila tega resnično bednega (in seveda neuspešnega) zapeljevanja. Filmarja, ki je v 50. in 60. letih preteklega stoletja veljal za enega najbolj plodovitih francoskih režiserjev, sicer ni naravnost zavrnila, »preprosto sem se pretvarjala, da ga ne razumem, saj mi je to predlagal v francoščini«.

Michaela Jacksona se spominja suhega kot trlico. FOTO: Profimedia

Fondova je Clémenta posebej omenila kot enega izmed moških, ki jih je zavrnila. A na vprašanje Andyja Cohena, voditelja pogovornega šova Watch What Happens Live, kdo je po njeni oceni največji hollywoodski sovražnik žensk, ni želela odgovoriti. Je pa izdala, da je videla gola tako Greto Garbo kot Michaela Jacksona, oba med kopanjem. O Garbovi, ki se je zapodila v ledeno mrzlo vodo brez ene same krpice na sebi, je povedala, da je imela skrajno športno telo. Jackson, na drugi strani, pa da je bil suh kot trlica. »Michael me je obiskal na snemanju filma Na zlatem ribniku. Bivala sem v koči ob jezeru, ob njegovem obisku pa je bila noč čudovito obsijana z mesečino,« je zavila v spomine v tisto leto 1981 in nadaljevala, da je bila pevčeva ideja, da se gresta gola kopat. »Mislim, da je to predlagal le zato, ker je vedel, da bo umrl mlad in da ne bom govorila o njem in njegovi goloti. Bil je grozno suh!«