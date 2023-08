Zapele so za nagrajence v domačem kraju Ane Praznik

Skupina Bepop je tudi kot trio ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin. Čeprav so Ana Praznik, Alenka Husić in Tinkara Fortuna pred leti skupaj z Nejcem Erazmom in Simonom Megličem začele kot najstniška skupina, jim z veseljem prisluhnejo tudi druge generacije. O tem smo se minuli teden prepričali na njihovem nastopu v Zagorju ob Savi, ko jih je občina povabila na podelitev občinskih nagrad zaslužnim občanom.

Zagorje je za bepopovke zelo poseben kraj, na katerega jih vežejo posebni spomini; pred dvajsetimi leti, ko je skupina začenjala svojo glasbeno pot, so imeli prav v Zagorju enega svojih prvih nastopov. »Takrat smo nastopili na prireditvi pod šotorom, spomnimo se, kot bi bilo včeraj. Šotor je bil napolnjen do zadnjega kotička, množica obiskovalcev je morala biti kar zunaj, ker ni bilo več prostora,« se spominja Alenka.

»Danes pa smo izvedele, da je bila tista prireditev rekordno obiskana, kar si štejemo v veliko čast,« doda Tinkara. Da se Zagorja spominjajo na poseben način, gre pripisati tudi Ani, kajti nastop na odru Delavskega doma je bil tokrat prav poseben tudi zaradi nje. Na tej tradicionalni prireditvi je namreč lani prejela srebrno občinsko priznanje. »Meni je še posebej v čast, da lahko takole nastopam v rodnem Zagorju. Zelo sem vesela, da me vsakič sprejmejo z odprtimi rokami, in to je tisto, kar največ šteje,« je še povedala lanskoletna nagrajenka.