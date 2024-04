Žalostna zgodba evrovizijskih junakov: Bjorn se uspehov ne spomni, Agneta pa je šla skozi pekel

Letos se Evrovizjsko tekmovanje vrača na Švedsko. V domovino evrovizijskih junakov - članov zasedbe Abba, ki so pred natanko 50 leti zmagali na Evroviziji s skladbo Waterloo. Benny Anderson (77), Bjorn Ulvaeus (78), Anni-Frid Lingstad (78) in Agnetha Faltskog (74) so postali svetovna senzacija, a življenje jim ni bilo ravno naklonjeno. Člani zasedbe imajo za seboj precej žalostne in tragične zgodbe.

Bjorn Ulvaeus se po diagnozi demence ne spomni več, kako uspešna je bila kariera njegove skupine. Vse od 72. leta namreč trpi za hudo demenco in se ne spomni več, da je z zasedbo Abba zmagal na Evroviziji. Ne spominja se nastopa, ne zmage, niti histerije, ki je sledila temu. Pri 13. letih je dobil kitaro in postal član zasedbe The Hep Stars in The Hootenanny Singers. Leta 1966 je spoznal Andersona in začela sta sodelovanje. Glasba ju je združila z bodočima soprogama, ki sta postali tudi članici Abbe.

Lepa, slavna, a nesrečna v ljubezni

Žalostno življenjsko zgodbo ima za sabo tudi Agnetha. Imela je lepoto, denar in svetovno slavo, a nesrečo v ljubezni. Prvi udarec ji je zadal Bjorn. Po osmih letih zakona se je od nje ločil in se poročil z njeno najboljšo prijateljico Leno. Ob njunem razhodu je nastala pesem The Winner Takes It All in govori o tem, da želi eden nadaljevati zvezo, drugi pa končati. »Bila sva popolnoma nekompatibilna, z Leno je popolnoma drugače. Presrečna sva eden z drugim,« je dejal Bjorn tekom turneje, na katero je s seboj vzel tudi Leno. Agnet je medtem na vse mogoče načine skušala skriti bolečino in žalost. O ločitvi ni želela govoriti, svoje otožne oči pa je skrivala za očali.

Ko so kritiki pisali, da je bil njen nastop brez življenja, je dejala, da drži. »Moje srce ni bilo v nastopu, mogoče je razlog, da sem veliko pretrpela emocionalno in to ima povezavo s tem. Ko vidim Bjorna, se spominjam številnih stvari in težko mi je. Skušam biti profesionalna da pojem in plešem, a radost je minila,« je dejala takrat. Čeprav je skušala prikazati, da je vse v redu, je Agneta pristala na zdravljenju z antidepresivi. Umaknila se je iz javnosti in kar 15 let ni bilo o njej ne duha ne sluha. Agneta se je kasneje večkrat poročila, a noben zakon ni trajal.

Pred dvema letoma pa je po 40 letih razpadel tudi Bjornov zakon z Leno. »Po dolgih in prekrasnih letih sva se odločila, da kreneva vsak na svojo pot,« sta sporočila na kratko. Dodala sta še, da ostajata prijatelja in da nameravata še naprej proslavljati skupaj družinske praznike, tako kot do takrat.