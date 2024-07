Zaključil se je festival presežkov: obiskovalcev se je trlo kot v najboljših letih (FOTO)

Festival Lent, ki s svojim predhodnikom Folkartom, ta je danes srce enega največjih mednarodnih festivalov v regiji, kraljuje že več kot 30 let, je z veliko zabavo na Minoritih v noči na nedeljo sklenil podaljšan teden dogodkov, ki so Maribor znova uvrstili v vrh kulturnega dogajanja.

Več kot 20 prizorišč, od tega je bila večina brezplačnih, je na ulicah in trgih štajerske prestolnice ponujalo največ, kar lahko, obiskovalcev pa se je trlo kot v najboljših letih Festivala Lent, tako da ulični divjaki s skuterji niso mogli kazati svojih vrlin. So pa na svoj račun prišli vsi, še posebno otroci, ki so ob ogledu uličnih predstav vstopali v pravljične svetove.

Comedy Roštilj je združil Slavka Škvorca, Pedjo Bajovića, Srdjana Olmana, Omerja Hodžića, Perico Jerkovića in Reneja Volkerja. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Martina Ipša z ženo Janjo, ki se je pred kratkim preselila v Dublin, kjer začenja mednarodno kariero. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Lent pogosto piše dobre zgodbe, saj so tukaj nastopili številni glasbeniki, ki so pozneje postali številka ena, ali pa so se ravno tukaj obudile mnoge kariere. Odličen primer je denimo skupina Plavi orkestar, ki je zadnja leta mirovala, a se je v velikem slogu vrnila prav na Lentu. Koncert je bil razprodan, poln do zadnjega kotička, poleg tega ni razočaral, hkrati pa so predstavili novega kitarista Roberta Pikla, vodjo skupine Manouche.

Frontman Plavega orkestra Saša Lošić v družbi Vladimirja - Goga Rukavine, direktorja Festivala Lent, in Marjana Rajbenšuja, producenta Glavnega odra FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Jošt Dolničar, predsednik uprave Zavarovalnice Save, in njegova žena, sodnica Genovefa Kristančič Dolničar, nista mogla zadrževati solz smeha na Denhofovem stand upu. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Festival Lent s prenovo najstarejšega dela Maribora znova postaja velik igralec v regiji, z vrnitvijo Glavnega odra na reko Dravo, kar bi se moralo zgoditi kmalu, pa bi postal daleč največja številka ena. ​»Od mestnih oblasti je odvisno, ali se bo oder vrnil tja, kamor spada,« pravijo lentarji drug za drugim. Letos se lahko pohvalijo s festivalom, ki je minil tako rekoč brez dežnih kapelj.

Slavko Šega je gostil kraljico rapa Masayah, ki jo mariborsko občinstvo obožuje. FOTO: MP Produkcija/pigac.si