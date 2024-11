Za vedno se je poslovil Candyman

Igralec ​Tony Todd, ki je s svojim nastopom vnesel zloveščo prezenco v franšizi grozljivk Candyman in Brez povratka (Final Destination), je v starosti 69 let pred dnevi umrl na svojem domu v Los Angelesu.

V skoraj 40-letni karieri je nanizal več sto filmskih, televizijskih in glasovnih vlog; prva je bila v moderni vojni klasiki Vod smrti (Platoon, 1986) režiserja Oliverja Stona, v kateri je zaigral ob boku Charlieja Sheena, Willema Dafoeja in Johnnyja Deppa.

Po glavni vlogi v priredbi Noči živih mrtvecev (1990) je kot Kurn, brat klingonskega člana posadke Worfa, preživel tri sezone v ekipi serije Zvezdne steze: Naslednja generacija. Vlogo je nato poustvaril še v seriji Zvezdne steze: Deep Space Nine.

Nastopil sem v 200 filmih, ampak ta je tisti, ki je ljudem ostal v spominu.

Slavo pa mu je prinesla vloga v filmu Candyman, ki je premiero doživel leta 1992, pozneje je nastopil še v treh nadaljevanjih. Igral je naslovni lik v grozljivki o urbani legendi, ki se izkaže za resničnega serijskega morilca, Candyman. Morilec s kljuko namesto roke, ki se pojavi, kadar kdo pred zrcalom petkrat ponovi njegovo ime. Žanrska klasika je posredno odpirala vprašanja rasizma in družbenih razredov: Candyman je bil namreč duh Daniela Robitailla, temnopoltega moškega, ki ga je belska množica linčala na kraju, kjer so pozneje zgradili stolpnico; v njej zdaj straši Candyman.

»Studiu sem rekel, da mora biti Candyman temnopolti igralec, čeprav ima v svojem jedru zgodba več opravka z mitom kot pa z raso. Organizaciji NAACP (National Association for Advancement of Colored People) smo dali scenarij v branje in skrbel jih je stereotip temnopoltega moškega kot nekoga, ki se ga je treba bati. Moj argument je bil, da se v grozljivkah ljudje na neki način identificirajo z zlobcem – preoblačijo se v morilce, ne v žrtve. In Candyman je skorajda neke vrste angel maščevanja. Tony Todd ga je tako čudovito upodobil kot tragičnega junaka, da ima več skupnega z Drakulo kot pa s Freddyjem Kruegerjem,« je o projektu dejal režiser Bernard Rose. Todd pa je o Candymanu povedal: »Nastopil sem v 200 filmih, ampak ta je tisti, ki je ljudem ostal v spominu. Vtis naredi na ljudi vseh ras. Uporabil sem ga kot pripomoček za interventno delo s člani tolp: Kaj te straši? Kakšne grozne stvari si izkusil?«

Todd se je pozneje vrnil še v dveh nadaljevanjih v devetdesetih in leta 2021 še v četrtem filmu, ki ga je režirala Nia DaCosta in produciral Jordan Peele.

Ko se je uveljavil kot ikona grozljivega žanra, so ga povabili tudi v franšizo Brez povratka (Final Destination); v treh filmih je igral lastnika pogrebnega doma Williama Bludwortha. Vlogo bo še zadnjič poustvaril posthumno, in sicer v ponovnem zagonu franšize, ki je napovedan za leto 2025.

Na velikem platnu je imel vloge tudi v filmih Strogi ravnatelj (Lean on Me), Vran, Alkatraz (The Rock), Hatchet in Sushi Girl. Med svoje televizijske vloge je štel gostovanja v serijah Dosjeji X, Homicide: Life on the Streets, 24, Chuck, The Event in Splatter. Bil je tudi iskan glasovni igralec in je svoj glas posodil več markantnim zlikovcem, med drugim Venomu v videoigri Spider-Man 2.