Z inštrumenti in dobro voljo so presenetili slavljenca (FOTO)

Sploh obstaja večje darilo od takšnega presenečenja oziroma zavedanja, da toliko ljudem nekaj pomeniš? Vau. Res sem ostal brez besed,« nam je Simon Golobič, glasbeni urednik na Radiu Veseljak in duša oziroma živa enciklopedija slovenske narodno-zabavne glasbe, eden najbolj vnetih zbiralcev in zapisovalcev vsega, kar je povezano z njo, odgovoril na vprašanje, ali se mu je katero darilo, ki ga je od mnogo glasbenih prijateljev prejel za svoj 40. rojstni dan ali malega abrahama, še posebno vtisnilo v spomin. Odgovor je torej na dlani. V spomin se mu je vtisnilo čisto vse, kar mu je pripravila ekipa njegovih najtesnejših sodelavcev radia z urednico Janjo Ulaga na čelu in producentom Matjažem Knezom.

Praznovanje so pripravili v popolni tajnosti.

Simonu sta čestitala Ivanka Kraševec Prešeren in njen mož Ivan Prešeren Žan.

Kot nam je nekaj dni po praznovanju, ki so ga zanj pripravljali v največji tajnosti, povedala Ulagova, se Golobič nerad izpostavlja, saj je preveč skromen. »Se pa on vsakemu glasbeniku posebej na tak ali drugačen način pokloni, tudi na družabnih omrežjih, zato se mi je zdelo prav, da se tudi oni poklonijo njemu,« pravi Ulagova, ki je sodelavcu s svojo ekipo pripravila nepozabno praznovanje, čeprav tovrstnih ceremonij sicer ne mara in je celo užaljen, če njegove želje kdo ne upošteva. »A mi smo tvegali,« smeje se pove Ulagova, ki je s Knezom razmišljala takole: »Nihče ne ve, kakšen bo ta naš svet čez deset let. Simon si takšno praznovanje zasluži in pika. Z nama so se na srečo strinjali in naju podprli vsi Veseljakovi voditelji.« Najtežji del je bil ob želeni uri zvabiti slavljenca na lokacijo, ne da bi ta kar koli posumil. Za posredovanje so zato prosili kar lastnika, ki je bil pripravljen iti v akcijo in je Simona zvabil s seboj pod pretvezo, da gresta nekomu pripravit presenečenje. Druga težava je bila, koga povabiti, saj prostora ni bilo v izobilju. Prednost so imeli nekateri starejši glasbeniki, s katerimi je Simon srčno povezan, pa tisti, s katerimi se večkrat tudi sam podruži. »A nekje je bilo treba kljub temu potegniti črto. Želeli smo si le, da obiskovalcev ne bi bilo preveč, saj smo vedeli, da bo želel slavljenec z vsakim od njih tudi malce poklepetati,« v smehu razloži Ulagova, ki je bila na koncu ganjena, saj je bilo vse še lepše, kot si je upala pomisliti.

Nihče ne ve, kakšen bo ta naš svet čez deset let. Simon si takšno praznovanje zasluži in pika.

Tudi Slovenski zvoki so prišli v Tabor.

Za ozvočenje, hrano in pijačo so poskrbeli, dobro voljo je pa tako ali tako vsak prinesel s seboj. »Takega vzdušja med glasbeniki ne pomnim. Dejansko so bili vsi presrečni, da so bili del tega in so po dolgem času zares uživali. Slavljenec pa seveda tudi,« nam je še razkrila Ulagova. Praznovanje so organizirali v čudovitem ambientu Hiše Lisjak pri ribniku v občini Tabor, kjer se je zvrstilo že veliko nepozabnih zabav. In slavljenec? »Verjetno je za nekaj trenutkov pozabil dihati, potem pa je ponavljal 'pa ne me hecat, vi niste normalni' in objemal svoje glasbene prijatelje,« nam je še razkrila Ulagova. Glasbenikov je bilo preveč, da bi našteli vse, so pa nekateri prišli na prizorišče že uro prej, nekateri dve pozneje. In ko je slavljenec mislil, da je videl že vse, so glasbeniki še kar prihajali. »Najbolj pa je bil presenečen, ko je zagledal Štiri kovače v popolni postavi, ki so mu seveda tudi zaigrali, tako kot tudi vsi drugi,« sklene Ulagova, hvaležna vsem, ki so pri presenečenju sodelovali z inštrumenti, dobro voljo ali ozvočenjem. Predvsem pa se nihče od sodelujočih ni kakor koli zagovoril pred Simonom, tako da je presenečenje res povsem uspelo.

Brez darila niso prišli niti Gadi.

Člani Ansambla Spev in Pogum so zapeli in zaigrali skupaj.