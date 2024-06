Will Smith se že pripravlja na naslednji film

Hollywoodski zvezdnik Will Smith, ki ga je trenutno mogoče videti v akcijski komediji Podli fantje: Vse ali nič, se že pripravlja na naslednji film. V glavni vlogi bo zaigral v znanstvenofantastičnem trilerju Resistor, ki nastaja pod okriljem Sony Pictures.

Film bo temeljil na romanu Influx ameriškega pisatelja in programerja Daniela Suareza. Dogajanje je postavljeno v distopično družbo, v kateri vlada ugrablja in zapira znanstvenike ter nadzira nove tehnologije. Scenarista sta Zak Olkewicz (Hiter kot strel) in Eric Warren Singer (Top Gun: Maverick), režiserja pa po poročanju revije Variety še iščejo.

213 MILIJONOV je dveh tednih prinesel četrti del Podlih fantov.

Smithove težave

Smith je leta 2022 na podelitvi oskarjev na odru prisolil klofuto komiku Chrisu Rocku, ki se je pošalil na račun njegove žene Jade Pinkett. Pozneje se je za dejanje opravičil, vendar so mu za 10 let prepovedali sodelovati na dogodkih Ameriške filmske akademije, vključno s podelitvijo oskarjev.

Posnetek, ki je obkrožil svet. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Zaradi incidenta je Netflix odpovedal produkcijo akcijskega filma z naslovom Fast and Loose, v katerem naj bi igral Smith. Decembra 2022 je izšel Smithov film Emancipation, ki pa je bil kritiško in komercialno neuspešen. Producent Todd Black je neuspeh delno pripisal klofuti.

Uspešna vrnitev

Smith in soigralec Martin Lawrence sta januarja lani napovedala četrti del v vrsti akcijskih filmov Podli fantje. Prvi z njima v vlogah policijskega dvojca Mika Lowreyja in Marcusa Burnetta je v kinematografe prišel leta 1995, nadaljevanji sta sledili leta 2003 in 2020. Četrti film se je izkazal za uspešnico, saj je od uradnega začetka predvajanja junija prinesel že več kot 213 milijonov evrov. Vsi štirje so zaslužili več kot milijardo.