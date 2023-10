Vrnila sta se h klasiki

Pod preprostim umetniškim imenom Uroš in Tjaša že leta ustvarjata svojo glasbo zakonca Tjaša Hrovat Steklasa in Uroš Steklasa. Njune pesmi navdušujejo poslušalce po vsej Sloveniji, zato je bil čas, da naredita nekaj velikega. 9. februarja bosta skupaj z razširjeno glasbeno zasedbo in gosti glasbeno pravljico pričarala na velikem odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma.

»Želja, da bi nastopila v Cankarjevem domu, je gorela že dolgo. O tem smo se začeli pogovarjati že leta 2022, po nizu osmih samostojnih koncertov, ki so bili rekordno hitro razprodani, ampak nekako ni bilo poguma. Zdaj pa sva se odločila, da poskusiva, in najina publika je odločitev zelo lepo sprejela. Koncert je praktično razprodan, na voljo je res samo še nekaj vstopnic,« navdušenja ne skrivata zakonca.

Predstavila skladbo

Ob najavi njunega največjega koncerta do zdaj, ki je požel velik val navdušenja, sta predstavila še skladbo Eno srce, ki napoveduje njun nov album Steklasika.

»V ta projekt je bilo vložene res veliko energije in truda vseh vpletenih. Album je v zaključni fazi, končujejo se miksi in izdeluje se grafična podoba albuma. Našla sva svoj zven, glasbeno rdečo nit. Vrnila sva se h klasiki, prav vsi instrumenti so posneti v živo, nič ni naklikano, pa tudi z najinim priimkom super sovpada. Steklasika je bila zato zelo prikladna igra besed, ki pa si jo je izmislil eden od najinih sledilcev na družbenih omrežjih,« še povesta Uroš in Tjaša.

Pustila sta službo

Pred slabim letom je Tjaša po končanem porodniškem dopustu pustila redno službo učiteljice otrok s posebnimi potrebami, diplomirala in hkrati stopila na samostojno pot. Nedolgo zatem se ji je pridružil še Uroš. Njuna hči Lori nedvomno ostaja smisel njunega življenja, pravita pa, da je bila odločitev o samostojni poti prava.

»Letošnje leto je bilo v glasbenem smislu res naporno. Kot glasbenik sanjaš, da bo tvoj koledar poln nastopov, tako da se nad tem res ne pritožujeva, za nama je namreč rekordna sezona. Kot par pa sanjaš, da bo družinsko življenje res izpopolnjujoče. Midva oboje zdaj imava, je pa to dvoje neverjetno težko usklajevati in velikokrat lahko na račun tega nevede pozabiš na počitek, udobje in na koncu marsikdaj tudi zdravje. Zato se je večkrat treba ustaviti in samo uživati v trenutku,« pove Tjaša.

Nobena skrivnost ni, da je Uroševa glasbena muza Tjaša. FOTO: Rok Maver

»Zanimivo je, da sva oba mislila, da se bo, ko bova službi pustila in bo glasba najina služba, urnik malo razbremenil. Je pa ravno obratno, še več dela je. Ker ko imaš končno čas, da se začneš ukvarjati s stvarmi, za katere je prej zaradi službe zmanjkalo časa in energije, začnejo prihajati nove ideje, novi projekti in kar naenkrat si pri drugem albumu in razprodanem Cankarjevem domu. Ponosna sem, da sva do sem prišla sama. Brez preskakovanja stopničk, brez zaledja, samo in zgolj z lastnim delom in trudom,« še pove.

Razkrije, o čem govori skladba

Avtor besedila nove skladbe Eno srce je Uroš, ki pravi, da si želi, da si občinstvo samo ustvari mnenje in zgodbo o njej, razkrije pa, da skladba govori o komunikaciji, kompromisih in iskanju iskrice v razmerju. »Samo na tak način lahko dolgoročno prestaneš vse skušnjave, pasti in kremplje življenja. Za najlepše stvari se je treba najbolj truditi,« pa pove Uroš.