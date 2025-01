Vrnil se je Volkodlak v novi nočni mori (FOTO)

Od danes je na velikih platnih na ogled grozljivka Volkodlak, zgodba o družini, ki se poskuša ponoči obvarovati pred smrtonosnim volkodlakom. A nevarnost ne preti več samo od zunaj ...

Od vizionarskega scenarista in režiserja Leigha Whannella, ustvarjalcev srhljive sodobne pošastne zgodbe Nevidni mož, prihaja nova grozljiva volčja nočna mora z naslovom Volkodlak.

Christopher Abbott je zamenjal Ryana Goslinga.

V njem igrajo Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger (Deklina zgodba), Ben Prendergast (The Sojourn Audio Drama) in Benedict Hardie (Nevidni človek) z novinci Zacom Chandlerjem, Beatriz Romilly (Shortland Street) in Milom Cawthornom (Shortland Street).

Nominiranec za zlati globus Abbott (Nesrečna bitja, Prihaja ponoči) upodobi Blaka, moža in očeta iz San Francisca, ki podeduje svoj dom iz otroštva na podeželju v Oregonu, potem ko njegov oče izgine in je domnevno mrtev. Ker njegov zakon z vplivno ženo Charlotte (dobitnica emmyja Julia Garner; Ozark, Inventing Anna) razpada, Blake prepriča Charlotte, da si oddahneta od mesta in obiščeta posest s svojo mlado hčerko Ginger (Matlida Firth; Hullraisers, Coma).

Potem ko je Whannell opozoril nase z Nevidnim človekom in soustvaril franšizo Žaga, znova raziskuje najgloblje strahove človeštva.

Zgodba o družini, ki se poskuša ponoči obvarovati pred smrtonosnim bitjem.

Snemanje trajalo precej dlje

Toda ko se družina sredi noči približa kmetiji, jih napade nevidna žival in v obupanem begu se zaprejo v hišo, medtem ko stvor preži od zunaj. Ponoči pa se začne Blake nenavadno obnašati in se spremeni v nekaj neprepoznavnega, Charlotte pa se bo morala odločiti, ali je groza v njihovi hiši smrtonosnejša od nevarnosti zunaj.

Predani oče poskuša zaščititi svojo družino pred strašnim bitjem.

Volkodlaka je režiral Whannell, čigar prejšnji filmi z Blumhousom vključujejo filme Nevidni človek, Upgrade in Zakleti: Novo poglavje. Scenarij sta napisala Whannell in njegova žena Corbett Tuck. Producenta sta ustanovitelj in izvršni direktor Blumhouse Jason Blum in igralec Ryan Gosling (Kaskader, Izgubljena reka), izvršni producenti pa so Leigh Whannell, Beatriz Sequeira, Mel Turner in Ken Kao.

Gosling je bil sprva predviden kot igralec, a se je iz projekta umaknil zaradi prezasedenosti. »Ryan Gosling je moral oditi ravno med covidom, tako da je bilo noro. Ko smo končno znova začeli delati, so prišle stavke. Šele ko so se končale, smo dobili zeleno luč od Universala,« se spominja Whannell. Goslinga je zamenjal nominiranec za zlati globus Abbott.

Zaradi omenjenih zapletov je snemanje trajalo precej dlje, kot je bilo načrtovano, toda režiser meni, da to za film ni bilo slabo. »Vesel sem, da sem imel čas dolgo razmišljati o filmu, preden sem ga posnel,« pravi Whannell, ki je na ta račun lahko dodal prizore, ki prvotno niso bili vključeni in ki dajejo filmu globino.