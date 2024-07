Vlado Kreslin in Mali bogovi navdušili

Vlado Kreslin in Mali bogovi so s svojim prepoznavnim glasbenim slogom in karizmatičnim nastopom navdušili nepregledno množico ljudi, ki se je zbrala pred največjim celjskim nakupovalnim središčem ob razglasitvi zmagovalcev edinstvenega natečaja pri nas, že 14. Citybanda. Še prej sta na oder stopili skupini Delta Riff in Inšpektorji. Prvi so osvojili naziv zmagovalcev Citybanda po mnenju tričlanske strokovne komisije, Inšpektorji pa po mnenju poslušalcev, ki so zanje glasovali na Facebookovi strani Citycentra. »Zelo smo ponosni, da smo prejeli največ glasov strokovne komisije. Za nami je letos že kar precej nastopov, saj so nas opazili tudi v skupini Siddharta, kjer na njihovi turneji nastopamo kot predskupina,« so dejali člani skupine Delta Riff, ki so bili počaščeni, da so nastopili pred enim in edinim Vladom Kreslinom. Nič manj ponosni so občutke strnili tudi člani skupine Inšpektorji: »Nora izkušnja je bilo nastopiti na velikem odru pred tako številno publiko v Celju.« Center managerka Darja Lesjak je dodala, da se že veselijo prihodnjega leta, ko bodo proslavili 15. obletnico glasbenega natečaja Cityband ter ponovno iskali nove glasbene talente.

Zmagovalci Citybanda 2024 skupina Delta Riff (levo) in Inšpektorji z Neno Horvat (prvi z leve) ter center managerko Darjo Lesjak (na sredini) FOTOGRAFIJI: ARHIV CC