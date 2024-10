Vikendov spektakel za zgodovino

Vikend bo. Tako so svoj koncert v velenjski Rdeči dvorani naslovili člani ansambla Vikend, ko so s številnimi glasbenimi prijatelji praznovali 15-letnico delovanja. Mimogrede, na odprtju Rdeče dvorane leta 1975 so v Velenju odmevale viže znamenitih Avsenikov, v njej pa so v skoraj polstoletni zgodovini prirejali različne narodnozabavne koncerte. Od zadnjega, ki ga je pripravil ansambel Smeh s Štirimi kovači, je minilo pet let, od spektakularne Noči Modrijanov pa že šest. Po nekaj letih pavze je torej članom ansambla Vikend Mihi Lesjaku, Mihi Vovku, Gregorju Gramcu in Primožu Oseku uspelo v Rdečo dvorano znova privabiti ljubitelje narodnozabavne glasbe. In več kot 100 izvajalcev in plesalcev.

Večer je imel več vrhuncev. Eden je bil, ko so na istem odru prvič skupaj stali sedanji in nekdanji člani ansambla Vikend, saj so se Lesjaku, Volku, Gramcu in Oseku pridružili Rajko Petek, Dejan Bojanec, Peter Osetič, Melvin Majcen in Dejan Korenak. V goste so povabili Modrijane, Silva Pliberška, Raubarje, Firbce, ansamble Naveza, Pogum, Nemir, Mlade Korenjake, Vražje muzikante, ansambel Jureta Zajca, Vesele Dolenjce, ansambel Banovšek, Tjašo Božič, Stil, Vox Trot, Erose, Ivico Vergan, Vilija Resnika, Jožeta Umeka, Tino Debevec, Petra Finka in Urško Klobučar, prišel je basist Matija Bizjan, zapel pa je otroški pevski zbor OŠ Šmartno ob Paki.

Še več, na oder so stopili tudi otroci oziroma podmladek ansambla Vikend. Slišali smo najbolj popularne skladbe, od trenutne največje uspešnice Brajde do tradicionalnih viž, ki so jih nastopajoči spletli v venčke; vanje so med drugim vpletli Slakovo V dolini tihi, Avsenikovo Golico, Veselega Ribničana, Nocoj je druga rekla mi, Po Sloveniji, Na Robleku in druge, ki poslušalce vselej spravijo v dobro voljo. In nič drugače ni bilo tokrat.

Od obiskovalcev in glasbenih kolegov smo prejeli neizmerno količino energije.

Seveda je Vikend predstavil tudi svoje največje uspešnice. »Priprave na ta dogodek so bile zelo intenzivne in naporne. Vsak trenutek smo želeli izpiliti do popolnosti, kar je zahtevalo veliko vaj in organizacijskih usklajevanj. Bili smo utrujeni, a smo hoteli našim oboževalcem ponuditi nekaj posebnega. Ko smo stopili na oder in zagledali polno dvorano, je utrujenost v trenutku izginila. Od obiskovalcev in glasbenih kolegov smo prejeli neizmerno količino energije. Vzdušje je bilo nepozabno. Vsak aplavz, nasmeh in prijazna beseda so nam dali vedeti, da trud, ki smo ga vložili v priprave, ni bil zaman. Po koncertu je z vseh nas padlo veliko breme, preplavila sta nas sreča in spoznanje, da se je obrestovalo vse, kar smo v preteklih mesecih vložili v ta projekt,« je misli v imenu ansambla po koncertu strnil najmlajši član Primož Osek.

Še več, veselje in odzivi oboževalcev so jim dali zagon, da bi dogodek prihodnje leto ponovili. »A trenutno vsi potrebujemo nekaj časa za počitek in regeneracijo. Po premoru bomo začeli snovati načrte za prihodnje projekte, ki bodo, upamo, še boljši in še bolj povezovalni,« so sklenili Miha Lesjak, Miha Volk, Primož Osek in Gregor Gramc